Кардиолог Дроздова рассказала, как уберечь ребенка от сердечно-сосудистых патологий

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Главный детский кардиолог Минздрава Московской области, врач детский кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Альфия Дроздова в эфире «Радио 1» рассказала, как родители могут помочь своим детям избежать сердечно-сосудистых патологий.
«К счастью я могу сказать, что на протяжении последних лет, среди детского населения роста сердечно-сосудистых патологий нет. Однако повышенное внимание к этому по-прежнему сохраняется. Первые симптомы будущих болезней сердца у детей появляются в раннем возрасте, при этом самое опасное время - это период полового созревания», - рассказала Дроздова.
По ее словам, кардиологи помогают детям с выявленной патологией разобраться в себе, дать понять, что существует такая проблема, и правильно смоделировать поведение ребенка в будущем, чтобы функциональные нарушения не переросли в серьезное заболевание взрослых. Кардиолог подчеркнула, что проблемы сердечно-сосудистой патологии и дальнейшие ее осложнения можно предотвратить, если вести нормальный образ жизни, исключив все факторы риска, которыми люди перегружают свой организм.
«Если семья из поколения в поколение живет с гипертонией, избыточной массой тела и кучей сердечно-сосудистых проблем, взрослые люди начинают принимать это как норму. Наша задача заключается в том, чтобы помочь подростку, который уже готов воспринимать информацию, донести до него, что не обязательно идти по пути родственников. При соблюдении правильного образа жизни, многих проблем получится избежать», - подчеркнула собеседница «Радио 1».
Специалист уточнила, что необходимо соблюдать режим дня, правильно чередовать физические и умственные нагрузки, не перегружать ребенка реализаций родительских желаний, соблюдать пищевое поведение. Это база, которая эффективно работает, заверила Дроздова. По ее словам, если родители этого не понимают, то все это хождение по врачам будет неэффективно. Поэтому на родителях и на семье лежит очень большая ответственность за здоровое будущее ребенка, заключила кардиолог.
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