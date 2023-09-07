Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания

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«Недостаточное разогревание может привести к резкому повышению давления и сердечного ритма, что может вызвать сердечный приступ», — цитирует слова собеседницы «Газета.ru».
Кирьянова добавила, что в зоне риска находятся и люди без хорошей физической формы. Им нужно начинать заниматься плаванием постепенно, наращивая нагрузку плавно. Появление боли и дискомфорта в груди говорит о необходимости срочно обратиться к специалисту, подчеркнула кардиолог.
«Если у человека уже есть некоторые проблемы со здоровьем сердца, такие как атеросклероз или аритмия, то плавание может стать триггером для развития сердечного приступа», — заключила Александра Кирьянова.
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