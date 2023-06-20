Кардиолог Колиев объяснил, как избежать аритмии

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По его словам, для этого не нужно злоупотреблять острой пищей и кофе, а также допускать умственное и физическое перенапряжение
Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев рассказал россиянам, как можно избежать аритмии. Об этом пишет РИАМО.
По словам медика, для этого не следует злоупотреблять острой пищей и кофе, а также допускать умственное и физическое перенапряжение.
Ранее врач-кардиолог, профессор Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа. По его мнению, для снижения вероятности возникновения сердечных заболеваний, необходимо помнить о четырех факторах риска: артериальном давлении, семейном анамнезе, сахарном диабете и уровне липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — основных переносчиков холестерина
По словам медика, для этого не следует злоупотреблять острой пищей и кофе, а также допускать умственное и физическое перенапряжение.
«Влияет злоупотребление кофе, чаем, острой пищей; стрессы; нарушения сна, хронические недосыпания менее 6 часов в сутки; чрезмерное умственное и физическое напряжение; заболевания щитовидной железы; заболевания, сопровождающиеся повышением температуры, интоксикацией», — уточнил Колиев.При этом, однако, врач уточнил, что в некоторых случаях аритмия может быть вызвана заболеваниями сердца.
Ранее врач-кардиолог, профессор Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа. По его мнению, для снижения вероятности возникновения сердечных заболеваний, необходимо помнить о четырех факторах риска: артериальном давлении, семейном анамнезе, сахарном диабете и уровне липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — основных переносчиков холестерина
Артем Путинцев