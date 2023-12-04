Кардиолог Конев: Метеозависимым людям не надо нагружать себя в магнитные бури

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Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что в периоды магнитных бурь метеозависимым людям следует вести более спокойный образ жизни.
«Пораньше ложиться спать, не нагружать себя физически и эмоционально, не злоупотреблять табаком и алкоголем, и в случае, если речь идет о больном человеке, подкорректировать приём некоторых назначенных лекарств», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.
Он особо отметил, что беречь себя в такие периоды нужно в первую очередь пожилым, поскольку с возрастом метеозависимость повышается.
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