Кардиолог Конев назвал самое эффективное средство от боли в сердце

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«При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат», — цитирует Конева NEWS.ru.
Специалист отметил, что нитроглицерин зачастую используется для лечения состояний, которые связаны с болезнью сердца. Сообщается, что с помощью препарата происходит расширение сосудов и уменьшение боли.
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