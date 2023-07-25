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Кардиолог Конев назвал самое эффективное средство от боли в сердце

Кардиолог Конев назвал нитроглицерин самым эффективным средством от боли в сердце
25 июля 2023, 16:21

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что нитроглицерин наиболее эффективно устраняет причины возникновения боли в сердце. Об этом сообщает NEWS.ru.
«При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат», — цитирует Конева NEWS.ru.

Специалист отметил, что нитроглицерин зачастую используется для лечения состояний, которые связаны с болезнью сердца. Сообщается, что с помощью препарата происходит расширение сосудов и уменьшение боли.


Напомним, ранее выяснилось, что отсутствие лечения артериальной гипертонии — повышенного артериального давления — может привести к серьёзным последствиям и даже к смерти. Гипертония также может свидетельствовать о ряде других заболеваний, поэтому наблюдение специалиста при повышенном давлении необходимо.

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#сердце
#препарат
#боль
#кардиолог
#здоровье
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В Подмосковье начался ремонт 30 объектов здравоохранения
25 июля 2023, 15:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.

«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на 1-й очереди объектов — их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В комплексную программу проведения ремонтов вошли: 

— поликлиника №7 в Люберцах;
— поликлиника в Никольском;
— амбулатория в Шеметово;
— озёрский пост скорой помощи и другие объекты. 

В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.

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Капремонт стационара Подольской больницы завершен на 85%.
#Медицинское учреждение
#ремонт объектов здравоохранения
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Психотерапевт Вилков назвал главные признаки послеродовой депрессии
25 июля 2023, 15:16

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что послеродовая депрессия чаще всего возникает в первые несколько недель после рождения ребенка, в момент гормональных изменений. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
К признакам послеродовой депрессии психотерапевт отнес: устойчивое снижение настроения; равнодушие к себе и ребенку; плаксивость; эмоциональную нестабильность.

Сообщается, что при послеродовой депрессии такое состояние продолжается дольше 2 недель.

«Если женщина испытывает эти симптомы меньше двух недель либо самочувствие периодически меняется в хорошую сторону, это значит, что у женщины нет послеродовой депрессии», — уточнил Вилков «Вечерней Москве».

Отмечается, что самые страшные последствия послеродовой депрессии — это сильная злость в отношении ребенка и склонность к самоубийству.

Вилков добавил, что на возникновение послеродовой депрессии оказывает влияние наследственность. Предугадать возникновение послеродовой депрессии невозможно.

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#послеродовая депрессия
#мать
#ребенок
#семья
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В Долгопрудном пациенту удалили гигантскую аневризму бедренной артерии
25 июля 2023, 14:36

Фото: Istockphoto / Minerva Studio

Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациенту аневризму бедренной артерии величиной с куриное яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 53-летний мужчина с жалобами на пульсирующее и быстрорастущее образование в паху. После обследования медики выявили у него гигантскую аневризму правой бедренной артерии. Это очень опасная патология, которая может привести к гибели.
 
Причиной патологии могла стать любая инфекция, вплоть до последствий кариеса. Операция, продолжавшаяся 2,5 часа, заключалось в удалении огромного патологического образования и в протезировании бедренной артерии. Кровоток в конечности в итоге был сохранён. 
 
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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#здравоохранение
#больница
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#операция
#Долгопрудный
#Московская область
#Подмосковье
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Эксперт раскрыла, когда фрукты могут стать опасными для здоровья
Нутрициолог Коробейникова рассказала, сколько фруктов можно съесть в день
25 июля 2023, 13:36

Фото: IStock/rusak

Лето – сезон овощей, ягод и фруктов. Многие думают, что из-за низкой калорийности фрукты можно есть в любых количествах. Однако специалисты предупреждают об опасности такого питания.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала, что фрукты нужно есть с осторожностью. В обратном случае они могут плохо усвоиться в организме и не помогут сбросить лишний вес. В рамках программы «Радио 1» «ПроПитание» специалист раскрыла несколько важных правил:

1. Фрукты нужно есть в первой половине дня. Это время суток идеально для усвоения фруктов. Лучше съедать фрукты до 16-17 часов;

2. Можно есть только один-два фрукта в день;

3. Если у вас лишний вес, то съедать фрукты нужно в конце основного приёма пищи, чтобы снизить всплеск инсулина;

4. Если после приёма фруктов у вас наблюдается вздутие и проблемы со стулом, то в этом виноваты не фрукты. Нужно разбираться с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

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#фрукты
#Жанна Коробейникова
#здоровье
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Стоматолог Левчук рассказала, сколько стоит сделать «голливудскую улыбку»
25 июля 2023, 13:04

Фото: iStock/dragana991

Стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук заявила, что процедура «голливудская улыбка» требует много времени и денежных средств. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать обладателем «голливудской улыбки» – прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу», — цитирует слова Левчук «Газета.Ru».

Левчук отмечает, что правильное взаимодействие зубов, мышц и костей необходимо для качественного протезирования, которое требуется для создания настоящей «голливудской улыбки». Если у пациента имеются ортодонтические отклонения, то также необходимо пройти соответствующее лечение, в противном случае есть риск того, что виниры или коронки со временем начнут откалываться.

По словам стоматолога, процесс обретения «голливудской улыбки» может занимать разное время. Это зависит от того, требуется ли ортодонтическое лечение, в каком состоянии находится  здоровье зубов. По времени протезирование может занять около месяца, с учетом ортодонтического лечения процесс может продолжаться от полутора до двух лет.

Левчук подчеркнула, что стоимость «голливудской улыбки» может варьироваться от объема работ. При полном протезировании совместно с лечением имеющихся ортодонтических проблем ценовой диапазон будет составлять 1–1,5 миллиона рублей.

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#стоматолог
#голливудская улыбка
#импланты
#протезирование
#зубы
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Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори
Сенатор Круглый объяснил вспышку кори в Пензенской области
25 июля 2023, 12:31

Фото: IStock/Singjai20

В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. По мнению члена Совета Федерации и заслуженного врача-педиатра Владимира Круглого, нежелание прививаться – основная причина вспышек кори в стране.
Сенатор рассказал «Радио 1», что активный отказ от прививок начался в России во время пандемии коронавируса: тогда многие говорили про вред вакцин. Сегодня это привело к массовым проблемам с другими заболеваниями.
«Корь является чрезвычайно контагиозной инфекцией, то есть чрезвычайно заразной, наряду с ветряной оспой. Поэтому при возникновении случаев кори только одно может предотвратить распространение инфекции – это вакцинация. Без вакцинации очень сложно соблюдать все противоэпидемиологические меры, например, изоляцию. Поэтому вспышки, которые возникают в разных регионах, связаны с тем, что люди стали отказываться от плановой вакцинации, в частности, от кори. Это последствия активной деятельности антипрививочного движения, как во время ковида», — сказал Владимир Круглый.
Собеседник подчеркнул, что вакцинация не может применять в качестве экстренной профилактики. По словам специалиста, иммунитет вырабатывается лишь через некоторое время после введения вакцины.  
«Сейчас нужно активно проводить противоэпидемиологические мероприятия: изоляцию, исследование всех контактных, проводить подчищающую вакцинацию: тех, кто ещё не привился», — заключил Владимир Круглый. 
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#корь
#Пензенская область
#Владимир Круглый
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Врач-эндокринолог Гелашвили объяснила, в каких случаях любовь становится болезнью
25 июля 2023, 12:09

Фото: iStock/triocean

Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили заявила, что нарушения режима сна, полная концентрация на жизни партнера — это не любовь, а психическое расстройство. Об этом сообщает Москва 24.
Гелашвили утверждает, что в международной классификации болезней существует психиатрический диагноз, когда любовь превращается в навязчивую идею. 

«В таком случае постоянно возникает идея о том, что человеку нужно увидеть объект, к которому он якобы испытывает любовь», — приводит слова специалиста Москва 24.

По словам эндокринолога, даже если у объекта преследования уже есть партнер или семья, «заболевший» может пытаться разрушить эти отношения.

Гелашвили отметила, что любовь не является исключительно гормональным состоянием, несмотря на то, что это чувство определенно влияет на гормональную систему человека.

Сообщается, что у этого чувства есть «срок годности». Врач дополнила, что влюбленность и гормональные всплески живут от 1,5 до 4 лет.

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#любовь
#отношения
#здоровье
#болезнь
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В Китае женщина оглохла на одно ухо после поцелуя возлюбленного
25 июля 2023, 10:27

Фото:istockphoto/Panupong Piewkleng

Жительница китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, получила разрыв барабанной перепонки из-за страстного поцелуя возлюбленного в ухо.
Oddity Central пишет, что пострадавшая обратилась в ЛОР-отделение больницы из-за того, что оглохла на одно ухо. Выяснилось, что китаянка получила травматический прорыв барабанной перепонки.
 
Китаянка рассказала, что её возлюбленный случайно вдохнул воздух в ухо, когда целовался с ней.
 
«Когда он целовал мое ухо, он сильно вдохнул в него, и я услышала хлопок. После этого я потеряла слух. Я была в шоке», — сказала Сяохуа.
По словам врача, барабанная перепонка заживает самостоятельно от 2 недель до 3 месяцев. Но в случае, если спустя три месяца слух женщины не восстановится, потребуется операция.

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#Китай
#поцелуй
#ухо
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Подмосковные врачи спасли пожилую женщину с кистой печени
25 июля 2023, 10:13

Фото: istockphoto / Gumpanat

Раменские врачи прооперировали 90-летнюю женщину с кистой печени.
В областную больницу Раменского поступила женщина, 90 лет, с жалобами на боли в животе, пожелтение кожных покровов и повышенную температуру тела, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования врачи выявили у пациентки новообразование печени размером 18х19 мм. 
«Киста вызвала пролежень желчного протока и свищ, из-за чего желчь поступала в кисту. Учитывая возраст и специфику заболевания, для спасения жизни пациентки, было принято решение о проведении операции малоинвазивным методом под контролем ультразвука. Вмешательство прошло успешно, киста удалена и направлена на гистологическое исследование», — рассказал врач-хирург Раменской больницы Алексей Лотов.
Такая патология могла привести к развитию перитонита и завершится летальным исходом.

На данный момент самочувствие пациентки хорошее, она выписана из больницы. 

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#Раменское
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#киста
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