Кардиолог Конев предупредил об опасном бессимптомном заболевании

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«Гипертония зачастую протекает бессимптомно, особенно в зрелые годы. У женщин опасен климактерический период, и для мужчин гипертония так же опасна, а наши мужчины идут к врачу за 2 дня до смерти», — рассказал специалист.
Человек должен обращать внимание на такие симптомы, как боли в сердце и головные боли сжимающего характера.
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