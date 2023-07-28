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Кардиолог Конев рассказал о вреде энергетиков

28 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Stockah

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о вреде энергетических напитков.
Энергетики запрещено продавать несовершеннолетним, однако они очень популярны среди подростков. Также их часто употребляют студенты во время сессий и взрослые люди, загруженные работой.

Врач рассказал, что энергетики в первую очередь вредят нервной системе. Её постоянная стимуляция приводит к истощению.


Бодрящие напитки приводят к атеросклерозу и аритмии, которая может привести к внезапному летальному исходу. Также начинают проявляться хронические заболевания, которые до этого никак не выражались.

Употребление энергетиков вызывает нервные, психические и кардиологические заболевания, подчеркнул Конев в беседе с Общественной службой новостей.

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#врач
#напитки
#заболевания
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Врач Абакумов рассказал, как тревога приводит к появлению заболеваний
28 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/demaerre

Врач доказательной медицины Олег Абакумов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о связи тревоги и заболеваний.
Во время длительной тревожности, начинает активнее работать амигдала – часть мозга, отвечающая за реакцию организма на опасность. Это сопровождается поступлением в кровь адреналина, норадреналина и кортизола, которые пытаются устранить якобы появившуюся угрозу.

Из-за постоянного стресса, этот процесс усиливается, и защита превращается в разрушение. Абсолютно здоровый человек, без предрасположенностей, начинает страдать от бронхиальной астмы, гипертонии, атопического дерматита, язвенных заболеваний и др.

Врач в интервью «Вести Подмосковья» посоветовал чётко распределять свои дела, чтобы не беспокоиться лишний раз и точно знать, что делать. Так уйдёт лишняя тревожность, а вслед за ней и болезни.

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#здоровье
#тревога
#врач
#заболевания
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Oncotarget: Найден способ защитить онкологических больных от истощения
28 июля 2023, 16:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Кахексия — крайнее истощение организма — часто встречается у онкологических больных и ухудшает течение болезни и качество жизни. Ученые из Научно-исследовательского института Бекмана выяснили, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты KIAA0930 может быть ответственна за истощение у больных раком.
Такое истощение не поддавалось ранее лечению и значительно снижало шансы на выздоровление. Ученые блокировали молекулу KIAA0930 в раковых клетках и выяснили, что мышечные клетки, обработанные средой с нейтрализованной клеткой KIAA0930 остались здоровыми и не подверглись атрофии. Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале онкологии и исследований рака Oncotarget.

Кроме того, блокирование гена, который отвечает за выработку KIAA0930, предотвратило уменьшение массы и площади передней большеберцовой мышцы у подопытных мышей. Ученые продолжают поиски молекулярных механизмов для разработки препаратов, способных предотвратить развитие кахексии.

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#онкология
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Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет людей к вакциноуправляемым инфекциям
28 июля 2023, 15:47

Фото: istockphoto/PBFloyd

Специалисты Роспотребнадзора в настоящее время исследуют иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям. В дальнейшем планируется также изучение иммунитета к тем заболеваниям, вакцин от которых пока не существует.
Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что данное исследование продолжается уже четвертый год, передает РИА Новости.

«С июня 2020 года идет постоянный мониторинг в этой области. В настоящее время к одной инфекции — к коронавирусной, мы подключили... абсолютно все вакциноуправляемые инфекции в РФ», — сказала Попова во время выступления на сессии саммита «Россия -Африка».

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что следующим этапом исследований станет изучение тех инфекций, против которых пока не существует вакцин. По словам Анны Поповой, такие исследования дадут возможность точно оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране и давать более точные прогнозы заболеваемости.

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#африка
#исследование
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#мониторинг
#рф
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Жителей Подмосковья пригласили проверить здоровье на выходных в 21 парк
28 июля 2023, 15:22

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье в предстоящие входные, 29 и 30 июля, вновь пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». На этот раз выездные бригады врачей будут работать в 21 городском парке, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Акция позволяет сдать анализы и получить консультацию врача, не посещая поликлинику. Такой возможностью уже воспользовались более 4 тыс человек.


 
Пациентам предложат пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациента направят в поликлинику на более углублённое обследование. 
 
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.

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Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
28 июля 2023, 13:39

Фото: istockphoto/kotoffei

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов отметил, что в настоящее время разработаны и применяются такие препараты, которые способны полностью излечить пациента с гепатитом С за два-три месяца.
Это стало возможным благодаря современным достижениям в области вирусологии и молекулярной биологии, подчеркнул эксперт. Произведенная учеными расшифровка вируса и тщательное изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют непосредственно на вирус и за два-три месяца полностью избавляют человека от заболевания, передает ТАСС.

Сегодня, 27 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит — это воспаление печени, при котором разрушаются ее клетки. Последние достижения медицины и фармацевтики позволяют эффективно бороться с этим опасным вирусом и быстро излечивать пациентов, которых еще недавно сочли бы безнадежными.

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#вирус
#эксперт
#гепатит
#препараты
#заболевания
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Психолог Кошут рассказала, как определить токсичную дружбу
28 июля 2023, 12:36

Фото: iStock/Prostock-Studio

Психолог Ольга Кошут в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что такое токсичная дружба и как наладить общение с другом.
Очень часто токсичные друзья начинают манипулировать чувством вины. Они могут употреблять такую фразу как: «Я думал, что мы друзья». Например, такое наблюдается в ситуациях, когда человек по какой-то причине отказал эгоистичному другу, а тот, в свою очередь, пытается вызвать чувство вины за отказ.

Ещё одним признаком является нарушение личных границ. Если друг начинает звонить в неудобное время, задерживает и не хочет слышать слов о том, что человеку это не нравится – это токсичное поведение.

Зависть, эгоизм, дискомфорт во время общения тоже являются признаками нездоровых дружеских отношений, рассказала психолог «Вечерней Москве».

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо постепенно выстраивать свои личные границы. Например, не идти на встречу, если есть какие-то более важные дела, открыто говорить о том, что не устраивает в дружбе. Если такое поведение не приведёт к улучшению отношений, лучше их прервать на какое-то время.

Чтобы исправить токсичность в себе, можно попробовать другие модели поведения. Возможно, человек просто никогда не видел здоровых, правильных взаимоотношений.

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#психолог
#отношения
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Диетолог Соломатина рассказала о свойствах дыни
28 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/inaquim

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде дыни, а также о том, как её правильно выбрать, а кому лучше отказаться от употребления.
В дыне содержится много природного сахара – фруктозы, она полезна для организма, но людям с сахарным диабетом и избыточным весом необходимо придерживаться нормы в её употреблении.

Также в плодах много клетчатки, кремния и витамина С, за счёт чего дыня положительно влияет на состояние кожи.

Диетолог в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказала, что дыня жёлтого цвета из-за содержащегося в ней бета-каротина. Это вещество помогает укрепить иммунитет, обновляет слизистые оболочки органов и способствует регенерации кожи.

Соломатина также посоветовала покупать сейчас дыню «Колхозница», потому что «Торпеда» созревает только в августе. А покупать плоды слишком рано не стоит из-за того, что их удобряют азотистыми смесями.

Также, предупредила врач, ни в коем случае нельзя покупать разрезанную дыню, которая лежала в неупакованном виде на жаре, поскольку в ней развиваются бактерии. В таком виде допустима покупка в супермаркетах, где разрезанный плод хранится в холодильнике.

Выбирать дыню нужно внимательно. Главный признак созревшего и полезного плода – приятный аромат. Если дыня не пахнет, значит её сорвали недозревшей или ускорили её созревание химикатами.

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Названа неожиданная опасность употребления дыни
#врач
#диетолог
#дыня
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Опрос показал, каких заболеваний больше всего боятся россияне
28 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/demaerre

Сервис «АльфаСтрахование» провёл опрос и выяснил, что россияне больше всего боятся сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ВИЧ. Об этом сообщает RT.
Согласно исследованию, 42,3% опрошенных волнуются о возникновении инсульта, 34,7% опасаются онкологических заболеваний, а 24,4% задумывались о инфаркте. Кроме того, 20,6% боятся ВИЧ инфекций.

Также аналитики узнали, как россияне в общем относятся к болезням. Большая часть опрошенных (55%) отметила, что не думают о скрытном проистечении какого-либо заболевания. При этом, половина из них иногда пытаются найти у себя симптомы заболеваний, сообщает RT.

Респонденты рассказали и об отношении к оказанию медицинской помощи. Так, 28,4% обращаются к врачу только при сильной боли. 23% сначала следят за самочувствием и только при ухудшении состояния идут в больницу. Ещё 11% в первую очередь обращаются за помощью к родственникам или интернету.

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Учёные из Сиднея доказали пользу вегетарианства

Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай
#россияне
#заболевания
#опрос
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Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай
28 июля 2023, 10:58

Фото: iStock/mescioglu

Зелёный чай не стоит пить людям с заболеваниями желудка, с высоким давлением и нарушением сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинский наук Марият Мухина.
Напиток повышает кислотность желудка, поэтому люди с гастритом могут усугубить проблему при употреблении этого чая.

Людям с нарушением сна не стоит пить зелёный чай после 16:00, поскольку он содержит бодрящий кофеин, сообщила врач в беседе с Москвой 24

А тем, кто страдает от повышенного артериального давления, также стоит отказаться от этого чая, поскольку кофеин негативно влияет на сердце.

Ранее нутрициолог Светлана Маломуж рассказала, какими напитками можно заменить кофе.

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