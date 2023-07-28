Кардиолог Конев рассказал о вреде энергетиков

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о вреде энергетических напитков.
Энергетики запрещено продавать несовершеннолетним, однако они очень популярны среди подростков. Также их часто употребляют студенты во время сессий и взрослые люди, загруженные работой.
Врач рассказал, что энергетики в первую очередь вредят нервной системе. Её постоянная стимуляция приводит к истощению.
Бодрящие напитки приводят к атеросклерозу и аритмии, которая может привести к внезапному летальному исходу. Также начинают проявляться хронические заболевания, которые до этого никак не выражались.
Употребление энергетиков вызывает нервные, психические и кардиологические заболевания, подчеркнул Конев в беседе с Общественной службой новостей.
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Врач рассказал, что энергетики в первую очередь вредят нервной системе. Её постоянная стимуляция приводит к истощению.
Употребление энергетиков вызывает нервные, психические и кардиологические заболевания, подчеркнул Конев в беседе с Общественной службой новостей.
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Анастасия Чинкова