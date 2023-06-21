Кардиолог Копылов назвал две главные ошибки гипертоников

Фото: iStock/Shidlovski
Директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. Сеченова Филипп Копылов прокомментировал народные средства борьбы с гипертонией
Врач-кардиолог Филипп Копылов назвал основные ошибки гипертоников. Об этом пишет pravda.ru.
К главным ошибкам гипертоников специалист отнес то, что во многих случаях они не обращаются за медицинской помощью и отказываются принимать лекарства.
Копылов отметил, что с артериальным давлением категорически не рекомендуется бороться холодными процедурами, горячими ванночками для ног, мятным чаем и уксусными компрессами.
Кардиолог подчеркнул, что нужно использовать только проверенные методы лечения артериальной гипертензии, то есть принимать подобранную врачом терапию и контролировать давление.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, почему в России не будет эпидемии холеры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
К главным ошибкам гипертоников специалист отнес то, что во многих случаях они не обращаются за медицинской помощью и отказываются принимать лекарства.
Кардиолог подчеркнул, что нужно использовать только проверенные методы лечения артериальной гипертензии, то есть принимать подобранную врачом терапию и контролировать давление.
«Если вдруг что-то выходит за рамки этой ситуации, то тогда изменение терапии вместе с лечащим доктором. Потому что самолечение в данной ситуации — абсолютно неприемлемая ситуация», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, почему в России не будет эпидемии холеры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян