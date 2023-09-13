Кардиолог Кореневич перечислила гарниры, изнашивающие сосуды

Фото: istockphoto/Farknot_Architect
Следует также исключить из рациона маргарин и его производные, переработанное красное мясо, включая сосиски, колбасы, пельмени и консервы. Не пойдут также на пользу продукты, в которых используются дешевые пальмовые масла и содержится много соли, отмечает врач. Кроме питания, нужно также стараться избегать стрессов, развивать в себе психологическую гибкость, сказала врач в заключение.
Читайте также:
Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта
Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания
Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли