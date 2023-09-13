Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Кардиолог Кореневич перечислила гарниры, изнашивающие сосуды

Кардиолог Кореневич перечислила гарниры, изнашивающие сосуды

13 сентября 2023, 21:23
Фото: istockphoto/Farknot_Architect

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Анна Кореневич отметила тесную связь между рационом питания человека и инфарктом миокарда. Чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдают те люди, в меню которых часто и безосновательно попадают определенные продукты.

Как отмечает специалист в своем телеграм-канале, на первом месте по опасности для сердца и сосудов стоят быстрые углеводы. Но не стоит думать, что это только сахар, белый хлеб и выпечка, о вредных свойствах которых всем известно. Такие гарниры, как картофель, белый рис и макароны — это продукты, с которыми следует соблюдать осторожность. Они способны изнашивать стенки сосудов не хуже трансжиров.

Следует также исключить из рациона маргарин и его производные, переработанное красное мясо, включая сосиски, колбасы, пельмени и консервы. Не пойдут также на пользу продукты, в которых используются дешевые пальмовые масла и содержится много соли, отмечает врач. Кроме питания, нужно также стараться избегать стрессов, развивать в себе психологическую гибкость, сказала врач в заключение.

Читайте также:

Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта

Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания

Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли

#консервы
#картофель
#продукты
#хлеб
#врач
#мясо
#сахар
#сердце
Читайте нас в
В новой поликлинике в Ромашково приняли первых пациентов
13 сентября 2023, 17:41

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Одинцовском городском округе начала работать новая поликлиника в селе Ромашково, построенная по программе модернизации первичного звена здравоохранения и рассчитанная на 350 посещении в смену.

В новой поликлинике принимают как взрослых, так и детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, набран весь медицинских персонал, укомплектован полный состав врачей, 

«На первичное звено ложится основная нагрузка. В период заболеваемости за медпомощью в наши поликлиники обращаются до 220 тысяч человек в день. Поэтому мы продолжаем строить новые объекты здравоохранения. В этом году мы открыли уже 10 поликлиник, до конца года планируем ввести еще по одной в Балашихе и Ленинском, также завершаем строительство в Серпухове и Мытищах», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.    


Жители могут записаться на приём к врачу с помощью регионального портала Госуслуг и по номеру 122. 

Читайте также:

В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году.

Воробьёв назвал срок окончания строительства детской областной больницы.

Проверку Института качества Росздравнадзора прошли уже 13 подмосковных больниц.
#строительство
#поликлиника
#жители
#человек
#больницы
#светлана стригункова
#рентген
Читайте нас в
Подольские врачи успешно прооперировали 61-летнего пациента на 4-й стадии рака
13 сентября 2023, 17:28

Фото: istockphoto / wutwhanfoto

Пациент поступил с диагностированным 6 лет назад раком сигмовидной кишки с метастазами в левое лёгкое и печень.

МУжчина ранее прошёл 6 кусов химиотерапии, ему проводили операцию, а в этот раз Подольские врачи провели РЧА печени, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Суть данного метода заключается во введении в ткань новообразования электродов и воздействии на него радиочастотными колебаниями, которые вызывают значительное местное повышение температуры. В результате патологические клетки разрушаются, а здоровые ткани организма остаются целыми», — рассказал заведующий онкологическим торако-абдоминальным отделением, к.м.н. Тимур Ибрагимов.
Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и жизнь пациента.

Самочувствие мужчины улучшилось, его выписали из больницы под наблюдение врачей.

Читайте также:

Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка.

Воробьёв назвал срок окончания строительства детской областной больницы.

В Луховицах хирурги удалили пациентке гигантскую миому матки.
#врачи
#радио
#жизнь
#моники
#больницы
#мужчины
#мужчина
#служба
Читайте нас в
Воробьёв назвал срок окончания строительства детской областной больницы
13 сентября 2023, 16:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство детской областной больницы в Красногорске будет завершено через полгода, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас готовность объекта составляет 75%.
«У нас в Подмосковье – 1,7 млн ребятишек, и с каждым годом их число растёт, поэтому тема качественной медицины очень важна. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями и планируем закупить более 6 тыс единиц оборудования. Это МРТ, КТ, рентген-аппараты, ИВЛ, а также всё необходимое для стоматологии, эндоскопии. Из новейших технологий – система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, современные тренажёры для реабилитации», – рассказал Воробьёв
По его словам, строители работают на объекте в две смены. Планируется, что с весны следующего года получать в госпитале медицинскую помощь по ОМС ежегодно смогут почти 15 тыс детей со всей страны. 
 
Как отметил губернатор, для работы в больнице уже подобраны более 400 врачей и около 470 сотрудников из числа среднего медперсонала. Воробьёв поблагодарил президента, поддержавшего проект строительства большого областного детского госпиталя в Красногорке. 
 
Камень в основание больницы в 2021 году вместе с Воробьёвым заложили, зампред правительства Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 
 
Мощность больницы – 420 коек. Там будет работать консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолётная площадка для экстренных случаев и автомобильная парковка. 
 
В госпитале будет 28 профилей. Сейчас подбирают специалистов по нейрохирурги, торакальной и абдоминальной хирургии, ортопедии, травматологии, кардиологии, офтальмологии, нефрологии, неврологии и реабилитации. 
 
Больница станет головным центром детского здравоохранения. В областном госпитале будут использоваться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных заболеваний. Разработан и командный центр, координирующий работу всего детского медсектора Подмосковья. Это позволит сократить время предоставления помощи детям.

Читайте также:

Воробьёв: обновлённый парк Киово в Лобне открыли для посетителей

Мособлизбирком объявил Воробьёва губернатором Подмосковья

Воробьёв отметил, что транспорт является одним из приоритетных направлений работы правительства
 

 
#андрей воробьёв
#губернатор
#больница
#дети
#строительство
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Стало известно, как людям старшего возраста сохранить молодость
Диетолог Гинзбург: Пищевые волокна могут замедлять процессы старения
13 сентября 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/VadimZakirov

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что для поддержания молодости и здоровья организма важно правильно питаться. По его словам, людям старшего возраста полезно есть такие гарниры, как гречка, перловка и овощи на пару из-за содержания в них пищевых волокон.
«Большое количество пищевых волокон в гречке и перловке помогает поддерживать нормальный обмен веществ, препятствовать развитию этих болезней и замедлять процессы старения», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Он добавил, что в таких гарнирах содержится ещё и клетчатка, которая увеличивает время переработки углеводов, снижает уровень холестерина в крови и улучшает его обмен.

А врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила пожилых людей о возможном плохом самочувствии во время магнитных бурь.

«Метеочувствительные пожилые люди ощущают магнитные бури. Может быть слабость, они говорят, что «нет сил», могут быть изменения в артериальном давлении как в сторону снижения, так и повышения», — сказала в беседе с «Москвой 24» Маршинцева.

Читайте также:

Врач Шокур объяснила, почему осенью хочется больше спать

Диетолог Соломатина: Бутерброды и быстрые завтраки вредны для школьников

Академик Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов
#врач
#пожилые люди
#магнитные бури
#питание
#здоровье
Читайте нас в
В Луховицах хирурги удалили пациентке гигантскую миому матки
13 сентября 2023, 11:40

Фото: Минздрав МО

Врачи Луховицкой больницы избавили пациентку от огромной миомы матки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В гинекологическое отделение поступила 41-летняя женщина с жалобами на боли и увеличение живота. После обследования врачи диагностировали ей 40-сантиметровую доброкачественную опухоль матки – миому, которая занимала почти всю брюшную полость. Пациентка рассказала, что два года не проходила плановое обследование.  
«Такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, вызывать инфекционно-воспалительные заболевания. Также может быть нарушена работа пищеварительной системы. Самое опасное – это риск развития онкологических заболеваний», – сказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьёва.    


Хирурги успешно удалили женщине новообразование вместе с маткой и придатками и тем самым спасли жизнь пациентке. Сейчас она уже выписана.    Врачи рекомендовали женщинам ежегодно, посещать гинеколога для профилактического осмотра, даже при отсутствии жалоб. 

Читайте также:

Проверку Института качества Росздравнадзора прошли уже 13 подмосковных больниц

Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка

Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости
 

#минздрав мо
#луховицы
#врачи
#хирург
#пациенты
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Более 450 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа
13 сентября 2023, 11:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.
«На данный момент вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью воспользовались более 450 тысяч человек», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». 

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.

Читайте также:

Врач Болибок: Всплеск гриппа придётся на октябрь, ноябрь и декабрь.

Врач Продеус перечислил безопасные вакцины против гриппа.

Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью.
#расписание
#вакцины
#вакцинация
#врач
#паспорт
#человек
#светлана стригункова
#полис
Читайте нас в
Врач Шокур объяснила, почему осенью хочется больше спать
Врач Шокур: Невозможно летом запастись витаминами на год вперед
13 сентября 2023, 04:05

Фото: iStock/Evgeniya_Semenycheva

Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, что к осенней хандре приводит снижение выработки организмом витамина D.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что облачность, тучи и дожди не позволяют солнцу давать человеку необходимое человеку количество солнечного света, вследствие чего развивается дефицит витамина D.

При этом пополнить организм за лето витаминами на год вперед невозможно, так как витамины выполняют свою функцию в моменте, а затем выводятся, добавила Шокур.

«Чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Дефицит магния можно заподозрить при постоянном подавленном настроении, при судорогах, подергивании мышц. Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний», — цитирует издание слова собеседницы.

Читайте также:

Врач Болибок: Всплеск гриппа придётся на октябрь, ноябрь и декабрь

Диетолог Соломатина: Бутерброды и быстрые завтраки вредны для школьников

FiN: Пиво полезнее для здоровья кишечника, чем кефиры и йогурты

#врач
#дефицит
#дожди
#витамины
#человек
#осень
Читайте нас в
Врач Болибок: Всплеск гриппа придётся на октябрь, ноябрь и декабрь
12 сентября 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предрёк подъём заболеваемости гриппом в России на октябрь, ноябрь и декабрь.
При этом, он отметил, что резкие всплески заболеваемости относительно быстро будут идти на спад.

«Дети пошли в школу, а это мощнейший канал передачи ОРВИ, которого не было летом. Соответственно мы видим всплеск различных вирусных заболеваний. Я думаю, что этот всплеск скоро утихнет, а основной придется на октябрь, ноябрь и декабрь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Болибок.

Специалист добавил, что нагрузку на поликлиники в такие периоды подъёмы заболеваемости можно было бы существенно сократить при предоставлении возможности гражданам переболеть грипп дома без больничного.

Читайте также:

Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом

Более 3 млн человек планируют привить от гриппа в Петербурге в этом году

Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином
#грипп
#человек
#здоровье
#заболевания
#сезон
Читайте нас в
Онищенко: «Сибирская язва ещё долго будет с нами жить»
12 сентября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/автор

Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал случаи заражения сибирской язвы в Воронежской области, отметив, что заболевание никогда не исчезало.
«Она всегда была с нами, другое дело, что мы разболтались немножко и оставили ее без надзора. Может быть просто мы поступали с ней невежественно. Сибирская язва еще долго будет с нами жить, пока мы не научимся ее уничтожать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Специалист также заявил о необходимости возвращения строгого ветеринарного контроля.

Ранее сообщалось, что число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек.

Читайте также:

Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы

В зоне карантина под Воронежем подтвердили восемь случаев сибирской язвы

В Казахстане зафиксирована вспышка сибирской язвы
#заболевания
#человек
#медицина
Читайте нас в
Достижения.рф