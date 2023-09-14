Кардиолог Кореневич предупредила о крайне опасности макарон и риса для сердца

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А врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, содержащие много клетчатки, к ним она отнесла свеклу, сельдерей, капусту и морковь.
«Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свекла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста. Клетчатка даёт эффект пилинга и отлично вбирает в себя всё, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжёлых металлов», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Солоатина.
Она отметила, что микроэлемент содержат и фрукты, такие, как чернослив, курага и инжир.
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