Кардиолог Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа

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По мнению профессора, для снижения вероятности возникновения сердечных заболеваний, необходимо помнить о четырех факторах риска.
К следующему фактору относится уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — основных переносчиков холестерина. Их высокие значения могут способствовать образованию холестериновых бляшек в организме.
Не менее важным фактором является диабет. Повышенный уровень сахара в крови вызывает повреждение кровеносных сосудов.
Для того, чтобы адекватно оценивать риски сердечных заболеваний, необходимо ознакомиться с семейным анамнезом. Если у кого-то из ваших родственников ранее случался сердечный приступ, то вероятность возникновения болезни сердечно-сосудистой системы может быть повышена.
Кардиолог также отметил важность прохождения регулярных тщательных обследований в возрасте от 40 лет.
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