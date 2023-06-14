Кардиолог Напалков объяснил, можно ли снизить артериальное давление без таблеток

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Специалист отметил, что людям старше сорока лет необходимо регулярно проходить диспансеризацию. При этом терапевта и кардиолога следует посещать не реже одного раза в год, добавил Напалков. При необходимости они назначат план обследования, так как универсальных советов «для всех» попросту не существует.
«Если это незначительное повышенное давление в пределах нормы, я плохо чувствую, но давление 130, а у меня давление 120, можно действительно поднять вверх ноги, полежать с закрытыми глазами и расслабиться. А если это серьёзное повышение до цифр 160, выше и так далее, то надо обращаться к врачу, самостоятельно лечиться нельзя», — цитирует издание слова собеседника.
Напалков порекомендовал проверять уровень давления и холестерина, чтобы своевременно пресечь развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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