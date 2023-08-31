Кардиолог Оэн-Сяо назвала 6 признаков начавшихся проблем с сердцем

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Врачи-кардиологи Ригвед Тадвалкар и Джойс Оэн-Сяо рассказали о 6 тревожных симптомах, которые говорят о начавшихся проблемах с сердцем.
Издание Huffpost пишет, что боль в челюсти, которая отдаёт вверх по шее и вниз в левую руку, может быть признаком развития сердечного приступа или стенокардии. Если данное состояние сопровождается тошнотой и дискомфортом в груди, нужно срочно посетить врача.
Частые головокружения и головная боль, которая «стреляет» в лоб и глаза, могут возникать из-за высокого кровяного давления. Игнорировать такие состояния нельзя, потому что гипертония может спровоцировать инсульт.
Следует обратить внимание на тошноту и снижение аппетита. Многие пациенты, которые перенесли сердечный приступ с закупоркой артерии в задней части сердца, не испытывали боли в груди или одышку. Их тошнило, и они испытывали болезненные ощущения в желудке.
Боль в икрах или голенях, отёки могут быть вызваны тромбом. Есть вероятность, что сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить нормальное кровоснабжение конечностей.
Одышка указывает на сердечно-сосудистые заболевания.
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Частые головокружения и головная боль, которая «стреляет» в лоб и глаза, могут возникать из-за высокого кровяного давления. Игнорировать такие состояния нельзя, потому что гипертония может спровоцировать инсульт.
Боль в икрах или голенях, отёки могут быть вызваны тромбом. Есть вероятность, что сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить нормальное кровоснабжение конечностей.
Одышка указывает на сердечно-сосудистые заболевания.
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Мария Фирсова