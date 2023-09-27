Кардиолог Хохлов поделился рекомендациями по предотвращению инсульта

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Людям, предрасположенным к подобным заболеваниям, следует ежедневно выполнять упражнения, улучшающие кровоснабжение мозга. Это и наклоны из стороны в сторону, и вращение головой. Во время гимнастики важно следить за дыханием и не спешить, избегать резких движений. Если появляются неприятные ощущения, потемнение в глазах или головокружение, следует отдохнуть. Хорошо помогают танцы, ходьба по лестнице, плавание или прогулки на велосипеде. В этом случае улучшается циркуляция крови, она обогащается кислородом», - объяснил врач-кардиолог поликлиники № 1 г. Пушкино Дмитрий Хохлов.
Из-заэ того в артериях откладываются комплексы из жира и белка – «бляшки». При этом в ней разрастается соединительная ткань и происходит деформация стенки и сужение просвета сосудов. Это ведет к ухудшению кровоснабжения органов и тканей. Последствием этих изменений возникает опасность разрыва с формированием тромба.
«Важно отслеживать любые изменения в организме и своевременно проходить диспансеризацию. Если чувствуете застои в шее, обязательно делайте массаж. Многие проблемы могут возникать из-за нарушения кровотока. При застоях кровь циркулирует хуже, появляются скачки давления или головные боли», - объяснил врач.
Кроме этого, кардиолог подчеркнул, что только врач, исходя из физиологических данных пациента, сможет порекомендовать полезные упражнения и снизить риск возникновения опасных заболеваний.
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