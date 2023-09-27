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Кардиолог Хохлов поделился рекомендациями по предотвращению инсульта

27 сентября 2023, 13:44
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Кардиолог Дмитрий Хохлов рассказал, что инсульт и инфаркт встречаются чаще других заболеваний. Эти сердечные патологии можно предотвратить, если следовать несложным рекомендациям.
По словам кардиолога такие нехитрые действия, как отказ от курения, правильное питание и физические нагрузки помогут избежать проблем с сердцем.

«Людям, предрасположенным к подобным заболеваниям, следует ежедневно выполнять упражнения, улучшающие кровоснабжение мозга. Это и наклоны из стороны в сторону, и вращение головой. Во время гимнастики важно следить за дыханием и не спешить, избегать резких движений. Если появляются неприятные ощущения, потемнение в глазах или головокружение, следует отдохнуть. Хорошо помогают танцы, ходьба по лестнице, плавание или прогулки на велосипеде. В этом случае улучшается циркуляция крови, она обогащается кислородом», - объяснил врач-кардиолог поликлиники № 1 г. Пушкино Дмитрий Хохлов.


Предвестником инсультов и инфарктов становится атеросклероз – медленно прогрессирующее заболевание, при котором поражаются крупные кровеносные сосуды.

Из-заэ того в артериях откладываются комплексы из жира и белка – «бляшки». При этом в ней разрастается соединительная ткань и происходит деформация стенки и сужение просвета сосудов. Это ведет к ухудшению кровоснабжения органов и тканей. Последствием этих изменений возникает опасность разрыва с формированием тромба.

«Важно отслеживать любые изменения в организме и своевременно проходить диспансеризацию. Если чувствуете застои в шее, обязательно делайте массаж. Многие проблемы могут возникать из-за нарушения кровотока. При застоях кровь циркулирует хуже, появляются скачки давления или головные боли», - объяснил врач.

Кроме этого, кардиолог подчеркнул, что только врач, исходя из физиологических данных пациента, сможет порекомендовать полезные упражнения и снизить риск возникновения опасных заболеваний.

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Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения
27 сентября 2023, 12:35

Фото:istockphoto/VladimirFLoyd

25-летняя фитнес-тренер и диетолог Мэдди Коссин 7 лет назад весила 90 кг.
Daily Mail пишет, что девушка изменила образ жизни и сбросила 27 кг. Мэдди Коссин рекомендует тем, кто хочет похудеть гулять по 20 минут ежедневно.
 
«Вы можете ходить у себя дома, в магазине, на улице. Это можно делать буквально везде», — считает Коссин.
Также девушка предлагает купить красивую бутылку для воды и не расставаться с ней. Это поможет пить необходимое количество воды в течение дня.
 
Диетолог рекомендует сформулировать свою цель в похудении так, будто она уже воплотилась.
 
«Если ваша задача сбросить 13 кг, напишите: «Я так благодарна, что сбросила 13 кг, и чувствую себя потрясающе в своем теле», — советует Коссин.
При этом фитнес-блогер предупреждает, что здорового образа жизни придётся придерживаться постоянно.
 
«Нельзя прекращать ходить в спортзал, когда цель достигнута. Нельзя переставать есть здоровую пищу, когда цель достигнута. Этим нужно заниматься всегда»,- сказала в заключении Мэдди Коссин.
Ранее врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна. Если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

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#диета
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Солнечногорские хирурги спасли ногу нигерийскому студенту
27 сентября 2023, 12:22

Фото: Минздрав МО

Травматологи Солнечногорской областной больницы спасли студента из Нигерии от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступил 31-летний мужчина с травмой ноги, полученной из-за падения тяжёлого предмета. Врачи диагностировали ему открытый перелом открытый перелом большеберцовой кости, перелом малоберцовой, а также закрытые переломы костей стопы. 
 
Врачи обработали пациенту раны и наложили наружное фиксирующее устройство. После заживления раны был проведён остеосинтез большеберцовой кости штифтом и остеосинтез малоберцовой кости пластиной. 
 
Пациент провёл в отделении почти месяц. Молодой человек занимается баскетболом и уже в скором времени сможет снова вернуться к привычному образу жизни. Он поблагодарил врачей из Солнечногорска за то, что они спасли ему ногу.

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#московская область
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Доктор Еделев рассказал о пике заболеваемости ковидом
27 сентября 2023, 12:10

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев считает,что пока необходимости в масочном режиме нет.
Дмитрий Еделев рассказал в интервью «Радио1», что в данный момент заболеваемость некритическая. Но некоторым социальным группам рекомендовано носить маски. В эти группы входят люди, которые работают на социальных объектах, в торговли, медицинских организациях. А также люди, страдающие сахарным диабетом, хроническими болезнями лёгких, сердца. Важно помнить и о соблюдении социальной дистанции.
 
По словам Дмитрия Еделева, сейчас часто болеют дети.
 
«Буквально вчера один из родителей рассказал мне, что из 16 человек в класс ходит всего 4. Все остальные с гриппоподобными симптомами болеют», - рассказал доктор медицинских наук.
По словам Еделева, пик заболеваемости придёт на середину-конец октября.  

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.

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#заболевания
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Терапевт Кондрахин назвал действия, которые помогут сохранить здоровье сердца
Терапевт Кондрахин: контроль за уровнем сахара поможет сохранить здоровье сердца
27 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о том, что следить за состоянием сердца очень важно, так как это поможет не пропустить серьезные болезни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Кондрахин отметил, что здоровье сердца определяют приобретенные болезни и генетическая предрасположенность. 

«Работа всего организма на 80 процентов зависит от генетики. Если человек знает, что у него в роду были близкие родственники с проблемами сердца, это повод делать кардиограмму и регулярно проверяться у врача. Также нужно сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерина», — цитирует терапевта «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, от приобретенных заболеваний правильная работа сердечно-сосудистой системы зависит на двадцать процентов. Для того, чтобы сохранить здоровье сердца Кондрахин рекомендовал следить за уровнем сахара в крови и холестерином, контролировать давление, а также исключить алкоголь, курение и минимизировать употребление соли. Также терапевт рекомендовал снизить вес, если он находится в избыточном состоянии.

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Каширские врачи спасли жизнь молодому человеку после сильного отравления алкоголем
27 сентября 2023, 11:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение хирургии Каширской центральной районной больницы поступил мужчина, 24 года, после распития различных алкогольных напитков в большом количестве у него развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, требующей немедленного врачебного вмешательства.

Консервативная терапия не принесла никаких результатов лечения, поэтому врачи решили проводить операцию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи проводили пациенту лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости.
В процессе операция врачи обнаружили, что у пациента развился тяжелый деструктивный панкреатит и наблюдался ферментативный перитонит.
«Командой хирургов, операция была успешно выполнена», —  рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Александр Страчук.
Врачи проводили операцию миниивазимным методом, благодаря которому удалось избежать сильного хирургического вмешательства, после которого потребовалась бы долгая реабилитация и восстановление.

Молодой возраст пациента сыграл хорошую роль, благодаря сильному организму, пациент сможет вернуться в обычной жизни, 

На сегодняшний день пациент проходит восстановление. 

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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают в профилактике инфаркта
Диетолог Соломатина: жирная рыба и овощи помогают в профилактике инфаркта
27 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/ilona titova

Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, какие продукты оказывают благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.
Соломатина сообщила, что первая причина, нарушающая работу сердечно-сосудистой системы, это развитие атеросклероза. Чтобы его избежать, необходимо употреблять в пищу такие продукты, как жирная рыба, печень трески и льняное масло. 

«Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, люди старше 50 лет могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за сгущения крови. Чеснок, лук и болгарский перец способствуют профилактике разжижения крови.

Работа печени также влияет на состояние сердца. Яйца, йогурт и творог помогут обеспечить выработку здорового холестерина. Соломатина утверждает, что с возрастом у человека замедляется работа обменных процессов, по этой причине в рацион необходимо включать корицу, цельнозерновые каши, тыкву и белую фасоль.

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В подмосковных детских поликлиниках открылись кабинеты доврачебной проверки зрения
27 сентября 2023, 10:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области для повышения доступности медицинской помощи детскому населению в поликлиниках региона открыли кабинеты доврачебной проверки зрения, где медицинский специалист проведет диагностику и при необходимости направит на более углублённое исследование у офтальмолога.
«Для того, чтобы проверить остроту зрения нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
Елена Зинатулина отметила, что в кабинет доврачебной проверки зрения записываются для плановой проверки зрения, а если у человека наблюдается острая патология, то необходимо обращаться сразу в кабинет неотложной помощи.

Записаться на приём можно на портале государственных и муниципальных услуг, через инфоматы в медорагнизациях, по номеру 122, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Малышева и Гандельман предупредили об опасности одной из привычек дачников
27 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/jacoblund

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, чем может обернуться популярная у дачников привычка сжигать листья.
«Во время нахождения в области, где вы жжете листья, есть шанс получить инфаркт», —заявил Герман Гандельман.
По его словам, дым содержит вещества, которые при вдыхании повышают свертываемость крови. Из-за чего в сосуде сердца возможно образование тромба, приводящее к инфаркту миокарда.
 
Елена Малышева уточнила, что большей опасности при вдыхании дыма подвержены люди старшего возраста.

Ранее сообщалось, что в Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу. Инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Заря». Власти захотели изъять землю у дачников и расширить таким образом улицу Генерала Толстикова. Под снос могли  попасть  54 участка с 27 домами, где живут порядка 80 человек.

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#дача
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#здоровье
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В Люберецкой больнице раскрыли, что спасло пациента с 90% поражением лёгких
27 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/Gumpanat

В Люберцах реаниматологи спасли пациента, который не мог самостоятельно дышать. Мужчину 39 лет в крайне-тяжелом состоянии доставили на скорой в стационар № 3 Люберецкой областной больницы в посёлке Красково. Так как больной задыхался, его сразу подняли в реанимацию, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. У пациента диагностировали обширное поражение легочной ткани в результате тяжелой пневмонии — почти 90%.
Заведующий реанимацией стационара № 3 Люберецкой областной больницы Павел Яшуков рассказал «Радио 1», что подобные случаи нередки. Люди не знают о проблеме до тех пор, пока она не станет критической. 
«Очень часто такие состояния достаточно быстро развиваются. И тем, кто далек от медицины, тяжело понять, что такая дыхательная недостаточность может развиться за 5-10 минут. В этом случае важна скорость. Наше отделение для того и работает, чтобы оказывать незамедлительную помощь таким пациентам. Отделение полностью обеспечено всем необходимым», — рассказал Яшуков. 
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