Кардиолог Погосова рассказал, как убрать опасные наслоения на стенках сосудов

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Врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, как избавиться от опасных наслоений на сосудах. Об этом пишет портал «Здоровое питание».
Еще больше усугубляет ситуацию наличие в рационе большого количества жирной пищи, соли и сахара. Кроме того, опасность представляет оливковое и другие растительные масла, которые отличаются высоким содержанием калорий, добавила кардиолог.
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Диана Аванесян