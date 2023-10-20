Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — загадочное заболевание, по поводу которого учёные и врачи до сих пор не пришли к единому мнению. Однако это достаточно распространённое состояние, с которым сталкиваются около 10–20% населения. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, чаще всего это люди от 25 до 45 лет. Об этом пишет Lifе.