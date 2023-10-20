Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя

Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя

Кардиолог Утин предупредил об опасности аритмии после употребления алкоголя
20 октября 2023, 09:21
Фото: istock / Moussa81

Фото: istock / Moussa81

Внезапно участившееся сердцебиение, возникающее после употребления спиртных напитков или на следующий день, является опасным признаком, говорящем о проблемах со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в беседе с изданием «Российская газета».

Врач объяснил, что нарушение сердечного ритма после употребления алкоголя называется «синдром праздничного сердца» (СПС). В данном случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии.

«При этом человек с СПС может ощущать резкую слабость, одышку, иногда боли в грудной клетке. Главное осложнение мерцательной аритмии — это формирование тромба в предсердии», — подчеркнул Утин.
Врач предупредил, что при таких симптомах необходимо вызывать скорую

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова предупредила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет

Пульмонолог Карабиненко призвал россиян делать прививки и пользоваться масками

Диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе

#кардиолог
#врач
#хирург
#нарушение
#человек
Читайте нас в
Ученые назвали категории людей, кому нельзя есть грибы из-за генетической непереносимости
Genotek: У восьми народов мира выявлена опасная непереносимость грибов
20 октября 2023, 09:01

Фото: istock / PIKSEL

Ученые медико-генетического центра Genotek выявили, что у определенных народов мира есть врожденная непереносимость грибов, а конкретнее трегалозы.
Среди них оказались корейцы (58%), монголы (50%), казахи (36%) и якуты (28%), башкиры (17%), ашкеназские евреи, чеченцы и карачаевцы (по 14%). Об этом пишет «Газета.Ru».

Самыми редкими носителями мутации стали горские евреи (2,5%), армяне (3%), украинцы (3,5%), русские (3,8%) и белорусы (4,6%).

Трегалоза является так называемым «грибным сахаром», содержащийся в грибах, насекомых, водорослях, растениях, а также в разнообразных кондитерских изделиях и полуфабрикатах, которые используют трегалозу в качестве заменителя сахара, загустителя или стабилизатора.

Исследователи подчеркнули, что активность фермента трегалазы зависит от гена TREH и если он мутировал, то стоит воздержаться от употребления грибов и других продуктов с содержанием фермента. Из-за них может возникать расстройство пищеварения, появляться боли, вздутие и диарея. 

Читайте также: 

Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет

Пульмонолог Карабиненко призвал россиян делать прививки и пользоваться масками

Диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе
#ученые
#грибы
#исследование
#здоровье
Читайте нас в
Пульмонолог Карабиненко призвал россиян делать прививки и пользоваться масками
20 октября 2023, 06:19

Фото: iStock/Bernard_Chantal

В преддверии прогнозируемой российскими медиками тридемии (вирус гриппа, коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус) лучше всего сделать прививки — прежде всего от гриппа и ОРВИ. Об этом рассказал «Общественной службе новостей» врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.
«Это должны сделать все, но особенно — те, кому болеть респираторными заболеваниями нельзя в принципе. Это лица с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой и категория пациентов со сниженным иммунитетом», — отметил врач.

По словам Карабиненко, вакцинироваться сейчас легко и спокойно может практически каждый — машины скорой помощи, где проходит этот процесс, стоят практически у любой станции метро или крупной площади.  А тем, у кого есть склонность к воспалению лёгких, он настоятельно советует привиться также и от пневмококковой инфекции.

Доктор отметил, что в наступившее время года нужно снова, как и в «ковидные» времена, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. Эти методы уже показали свою высокую эффективность во время пандемии, и от них не следует отказываться.

Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, заявил ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции. В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.


Читайте также:

Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно

Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России

Врач-инфекционист Тимаков: Грядущий сезон будет тяжёлым для заболевших ОРВИ
#грипп
#прививки
#маски
#врачи
#советы
#коронавирус
#орви
Читайте нас в
Врач Кашух рассказала, из-за чего возникает синдром раздражённого кишечника
20 октября 2023, 05:34

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — загадочное заболевание, по поводу которого учёные и врачи до сих пор не пришли к единому мнению. Однако это достаточно распространённое состояние, с которым сталкиваются около 10–20% населения. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, чаще всего это люди от 25 до 45 лет. Об этом пишет Lifе.
Специалист пояснила, что синдромом раздражённого кишечника называют функциональное кишечное расстройство, проявляющееся диареей, болями в животе, газообразованием или запором, а также урчанием в кишечнике.

По словам Кашух, такое состояние может быть вызвано стрессами, отсутствием физических нагрузок, нерациональным питанием, перенесёнными кишечными инфекциями или вредными привычками.

«Всё это негативно отражается на составе микробиоты кишечника и его работе, а также в целом на самочувствии человека. При синдроме раздражённого кишечника человек быстрее утомляется, у него может начаться бессонница», — цитирует издание слова собеседницы.

Гастроэнтеролог добавила, что для такого заболевания не предусматривается специфическое лечение или профилактика. Кашух посоветовала быть физически активным, придерживаться здорового образа жизни, составить сбалансированный рацион питания и отказаться от вредных привычек.

Читайте также:

Диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе

Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет

Врач Бирюкова: Сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы
#лечение
#диетолог
#профилактика
#человек
#препараты
#заболевания
Читайте нас в
Диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе
Врач Дианова: В день лучше употреблять не более одной-двух чашек кофе
20 октября 2023, 03:36

Фото: iStock/Anna Kim

Диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление кофе необходимо ограничивать, так как этот напиток может принести вред. Об этом пишет News.ru.
Специалист отметила, что многие люди осенью начинают пить больше кофе из-за постоянной сонливости и сокращении светового дня. Дианова предупредила, что в день нельзя употреблять более 100-200 миллиграммов кофеина, иначе у человека могут начаться проблемы со сном и желудком.

«Лучше воздержаться от напитка за шесть-восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, кофе может вызывать изжогу, поэтому от кофе следует отказаться людям, страдающим от язвы или гастрита, заключила диетолог.

Читайте также:

Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет

Врач Бирюкова: Сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы

Иммунолог Болибок усомнился в наступлении тройной эпидемии
#врач
#диетолог
#кофе
#люди
Читайте нас в
Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет
Врач Гадзиян назвал хождение в туалет ночью опасным симптомом рака
20 октября 2023, 03:01

Фото: iStock/Sergey Dogadin

Онколог Марк Гадзиян напомнил о риске развития у мужин, перешагнувших 45-летний рубеж, рака простаты и аденомы предстательной железы. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Есть данные, что в 80-90 лет у 80% мужчин есть аденома простаты, а в 90% есть рак (он может быть клинически незначимым)», — говорится в публикации.

Специалист призвал обратить внимание на такой важный фактор, как ночное хождение в туалет. По словам Гадзияна, если это происходит регулярно, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

«Есть простые обследования: УЗИ, урофлуометрия, ОАМ. Они дадут нам ответы на вопросы, помогут вовремя поставить диагноз», — добавил уролог.

Читайте также:

Врач Бирюкова: Сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы

Иммунолог Болибок усомнился в наступлении тройной эпидемии

Стоматолог предупредил о неочевидной причине болезней желудка
#врач
#данные
#анализы
#диагноз
#рак
Читайте нас в
ВОЗ: Миллиард людей на Земле рискуют заболеть холерой
20 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/SyhinStas

В 2023 году вспышки холеры зафиксированы уже в 31 стране. Риску подхватить это опаснейшее инфекционное заболевание подвергается в общей сложности миллиард людей на планете. Об этом рассказал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления перед представителями дипломатических миссий в Женеве.
За аналогичный период времени прошлого года, вирус был обнаружен лишь в 15 странах. Усугубляет ситуацию отсутствие вакцин и ресурсов для борьбы с заболеванием.

По информации ВОЗ, на распространение заболевания влияют погодные условия. Наводнения, ураганы и циклоны способствуют истощению запасов чистой воды. В организации также сообщили, что вспышки холеры наиболее вероятны в тех странах, где высокая температура воды сохраняется длительное время.

Ранее стало известно, что один из российских дипломатов заразился холерой на саммите G20 в Нью-Дели. Он был госпитализирован и находится в инфекционном отделении больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Также госпитализировали нескольких журналистов мидовского пула, летевших с зараженным одним самолетом. Работники прессы находятся в медицинском учреждении в режиме жесткого карантина. Им запрещены прогулки и встречи с родными.

Читайте также:

Член делегации МИД России заразился холерой во время саммита G20 в Нью-Дели

Зафиксирован рост распространения холеры

Второй пациент с подозрением на холеру попал в больницу в Тамбовской области
#воз
#болезни
Читайте нас в
Врач Бирюкова: Сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы
20 октября 2023, 02:24

Фото: iStock/digicomphoto

Врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить. Об этом пишет Life.
«Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга», — цитирует издание слова специалиста.

Она отметила, что ритм-урежающие препараты используют в работе все современные кардиологи. Такая группа лекарств нормализует сердечный ритм, однако его бесконтрольное применение приводит к брадикардии и развитию АВ-блокад. Помимо этого, подобные препараты противопоказаны пациентам с рядом сопутствующих заболеваний.

Читайте также:

Стоматолог предупредил о неочевидной причине болезней желудка

Нутрициолог Старновская объяснила, почему ночью хочется колбасы

Иммунолог Паршина указала на вред народных средств при гриппе
#вред
#препараты
#болезни
#врач
#кардиолог
Читайте нас в
В Подмосковье откроется первый детский центр патологии речи
19 октября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

В подмосковной НИКИ детства откроется единственный в Московской области центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.

«После завершения ремонта у нас откроется Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры и АВА-терапии. Кроме того, наших маленьких пациентов будут ждать просторные холлы, комфортные зоны ожидания с различными активностями и творческими занятиями. На стенах разместятся новые бизиборды, интерактивные игры и планшеты», - отметила заведующая КДЦ №1 НИКИ детства Лолита Пак.

Кроме этого,  также появятся кафетерий и просторная колясочная.Также для удобства будут установлены светящиеся табло, по которым родители смогут понять как пройти к нужному врачу.

Стоит отметить, что модернизацию КДЦ №1 НИКИ детства начали в апреле 2023 года . На данный момент в здании заменили сантехнику, двери и окна, положили плиточное покрытие и переформатировали кабинеты для их удобства для врачей и пациентов.

Читайте также:

Инфекционист Тимаков: У детей часто путают с ОРВИ инфекции и аллергии

Врачи назвали, какие аллергены бывают в зимнее время

Зарайский врач Зарубина назвала лучшие способы профилактики гриппа у детей
#родители
#дети
#больница
#подмосковье
#московская область
#аутизм
#лечение
Читайте нас в
Иммунолог Болибок усомнился в наступлении тройной эпидемии
19 октября 2023, 16:57

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок опроверг сообщения о том, что в России ожидается тройная эпидемия в виде пиковых заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
Он отметил, что коронавирусная инфекция скоро пойдёт на спад, в то время как пиковые значения заболеваемости гриппом начнут наблюдаться только в конце ноября-начале декабря.

«Я считаю, что тройная эпидемия вирусов — это не совсем корректное название, так как вирусов ОРВИ около 70 видов. Кроме того, скоро закончится вторая декада октября, и мы перейдем через пик обострения коронавируса, которая случилась этой осенью. К концу октября она пойдет на спад и закончится в ноябре», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

В период высокой заболеваемости вирусами врач рекомендовал вакцинироваться, а также соблюдать все меры гигиены и предосторожности, включая ношение масок и соблюдение дистанции.

Читайте также:

В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19

Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно

Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России
#эпидемия
#инфекция
#врач
#орви
#коронавирус
Читайте нас в
Достижения.рф