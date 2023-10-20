Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя

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«При этом человек с СПС может ощущать резкую слабость, одышку, иногда боли в грудной клетке. Главное осложнение мерцательной аритмии — это формирование тромба в предсердии», — подчеркнул Утин.Врач предупредил, что при таких симптомах необходимо вызывать скорую
Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова предупредила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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