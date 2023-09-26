Кардиолог призвал сделать все лекарства в России бесплатными

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«Сейчас у нас больших проблем с препаратами нет, потому что аналоги производятся нашими фирмами. Но у нас просто привыкли к зарубежным лекарствам. К тому же нашим пациентам врачи даже не объясняют, что у препарата вот такое действующее начало, и с другим наименованием у нас в ассортименте его достаточно», — сказал Конев.В министерстве здравоохранения также отмечают рост числа пациентов, бесплатно получающих препараты в рамках федерального проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мнению кардиолога, на это повлияли уровень стресса и качество диагностики.
«Качество диагностики выросло. В Москве, например, оборудование в государственных клиниках иногда даже лучше, чем в частных. Да и врачи у нас развиваются, учатся постоянно», — отметил Конев.Однако специалист добавил, что Россия уже давно должна пойти по пути развитых стран и сделать все лекарства бесплатными.
«Все лекарства, назначаемые врачом, должны быть бесплатными. А то получается какой-то диссонанс. Нам бесплатные препараты назначают, когда происходит какая-то сосудистая катастрофа или появилась угроза, но другим-то тоже. А Минздрав недоволен всегда, что существует льготное обеспечение», — заключил специалист.Читайте также:
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