Кардиолог рассказала об неочевидной причине инфаркта

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Врач пояснила, что причиной является так называемый «конфликт потери территории», запускающих в организме ряд биохимических и патофизиологических реакций. Например, у мужчин эти «потерянные территории» выражаются угрозой потери денег, репутации или работы, а у женщин может быть потеря члена семьи.
«Если вы перенесли сердечный приступ, то, помимо лечения у кардиолога, расширения физической активности, здорового питания и прочих важных моментов, надо обнаружить конфликт «потери территории» и проработать его. Это необходимо для быстрого восстановления сердечной мышцы и снижения риска рецидива болезни», — написала врач телеграм-канале.Врач также предупредила, что первыми признаками, сигнализирующими об инфаркте, являются жжение или давление в грудной клетке при ходьбе, ощущение жжения за грудью на холоде, а также сдавливание в груди утром.
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