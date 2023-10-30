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Кардиолог рассказала об неочевидной причине инфаркта

Кардиолог Кореневич: глубинной причиной инфаркта является психосоматика
30 октября 2023, 14:16
Фото: istock / wildpixel

Фото: istock / wildpixel

Врач-кардиолог Анна Кореневич заявила, что глубинной причиной сердечных приступов является психосоматика. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИА Новости.
Она объяснила, что многие люди считают лишний вес, вредные привычки и малоактивный образ жизни причинами сердечных приступов. Но при этом, среди больных, которые перенесли инфаркт, часто встречаются приверженцы здорового образа жизни. Кореневич заявила, что причина кроется в психосоматике.

Врач пояснила, что причиной является так называемый «конфликт потери территории», запускающих в организме ряд биохимических и патофизиологических реакций. Например, у мужчин эти «потерянные территории» выражаются угрозой потери денег, репутации или работы, а у женщин может быть потеря члена семьи.


«Если вы перенесли сердечный приступ, то, помимо лечения у кардиолога, расширения физической активности, здорового питания и прочих важных моментов, надо обнаружить конфликт «потери территории» и проработать его. Это необходимо для быстрого восстановления сердечной мышцы и снижения риска рецидива болезни», — написала врач телеграм-канале.
Врач также предупредила, что первыми признаками, сигнализирующими об инфаркте, являются жжение или давление в грудной клетке при ходьбе, ощущение жжения за грудью на холоде, а также сдавливание в груди утром.

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#конфликт
#врач
#инфаркт
#болезни
#психология
#сердце
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Врач Гимранов заявил о важности общего анализа крови
30 октября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/PBFloyd

Научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.
«Общий помогает оценить состояние здоровья, включая уровни красных и белых кровяных клеток, гемоглобина, тромбоцитов и других показателей. В биохимический входит измерение уровней глюкозы, холестерина, триглицеридов, функций почек и печени. Это нужно для оценки риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с «Вестями Подмосковья» Гимранов.

Также он рекомендовал делать анализ мочи для проверки здоровья почек и мочевыводящей системы.

А эндоскопист, главный врач, хирург, травматолог-ортопед Михаил Крынин рассказал о том, как диагностировать такие заболевания суставов, как остеоартроз, гонартроз, полиостеоартроз и др., а также профилактировать их. В беседе с utro.ru он отметил, что для этого необходимо консультироваться у травматолога-ортопеда, ревматолога, а также делать рентгенодиагностику для определения состояния суставов. В части терапии надо разгружать суставы, проходить физиотерапию и укреплять мышечную структуру. В качестве профилактики болезней суставов специалист рекомендовал ограничивать нагрузки, лечить травмы, регулярно заниматься физической активности и поддерживать массу тела.

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#кровь
#врач
#травмы
#хирург
#заболевания
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Ухудшается качество жизни: Психолог раскрыла, почему нельзя возвращаться к бывшим
Психолог Сухова рассказала, как перестать писать бывшему
30 октября 2023, 13:44

Фото: IStock/fizkes

Желание написать бывшему молодому человеку – это стремление напомнить о себе и признать, что девушка не до конца простилась с прошлыми отношениями. Как рассказала «Радио 1» психолог-практик и гипнолог Анна Сухова, чаще всего такие истории имеют негативные последствия.
«Возвращаться к бывшему – это признавать, что вы до сих пор о нём думаете, что он до сих пор для вас важен, ценен, и вы в своей жизни оставляете ему какое-то место. То есть вы слишком много придаете значимости этому бывшему. Если вы ему нужны, интересны, пусть он объявляется сам», — сказала психолог.
Если возвращение к бывшему стало привычкой, то это может говорить о токсичности отношений. В этом случае, уверена психолог, может понадобиться специалист.
«Эти токсичные отношения не дают вам двигаться вперёд и развиваться, вы находитесь в состоянии эмоциональной зависимости. В идеальном варианте вам нужен специалист, который поможет преодолеть это состояние “всё понимаю, но сделать ничего не могу”. Если вы всё-таки хотите сделать это самостоятельно, то надо принять, что чем дольше вы находились в состоянии эмоциональной зависимости, тем длительнее будет период негативного переживания, когда вы уходите из этого состояния самостоятельно. Находясь снова и снова в токсичных отношениях, вы ухудшаете качество своей жизни», — сказала Анна Сухова.
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#психолог
#отношения
#любовь
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Врач хосписа рассказала об ощущениях, которые испытывает человек перед смертью
Врач Мэнникс рассказала об ощущениях человека в последние минуты жизни
30 октября 2023, 11:32

gorodenkoff

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс рассказала об ощущениях человека перед смертью. Мэнникс проработала в хосписе 30 лет.
Медик в эфире передачи Women's Hour на телеканале BBC RADIO 4 рассказала, что перед кончиной человек много спит. 

«Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — рассказала Мэнникс.
Также она заявила, что люди перестают ощущать страх или какие-либо сожаления.

Кроме того, близкие больных могут пугаться хриплого дыхания, так как может казаться что человек задыхается или ему больно. На самом деле это связано с работой мозга. В конце жизни у человека обычно наступает  фаза медленного дыхания. Перед смертью человек выдыхает и больше не делает вдох. 

Она также отметила, что знание фактов о последних минутах жизни не делает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.

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#страх
#врач
#человек
#люди
#смерть
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Подмосковные врачи провели уникальную внутриутробную операцию
30 октября 2023, 10:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре врачи уникальную внутриутробную операцию беременной близнецами. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
34-летняя женщина поступила в больницу на 16-й неделе беременности. У близнецов было выявлено редкое заболевание, при котором один ребенок страдает от переизбытка крови,а в второй от её нехватки.

«При возникновении  фето-фетального трансфузионного синдрома на ранних сроках беременности самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая даёт детям шанс на здоровую жизнь. В ходе такого вмешательства сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ вводится фетоскоп с лазером, с помощью которого выполняется пережигание анастомозов – мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому<…>», - объяснила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Стоит отметить, что ​в настоящий момент ​врачи продолжают уследить за протеканием беременности у женщины и состоянием детей.

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#врачи
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#кровь
#женщина
#перинатальные центры
#дети
#подмосковье
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Уролог назвал оптимальный размер мужского пениса
Men's Health: Уролог Гонсалес назвал оптимальный размер мужского пениса
30 октября 2023, 07:29

Фото: istock / grinvalds

Уролог Джошуа Гонсалес, специализирующийся на сексуальном здоровье мужчин, рассказал об оптимальном размере полового члена для удовлетворения партнерши. Об этом пишет Men's Health.
Врач заявил, что идеальным размером пениса, который позволит свободно выбирать позы во время полового акта, являются 15 сантиметров.

«Этого более чем достаточно, чтобы осчастливить потенциальных партнерш», — сказал Гонсалес.
Кроме того, сексопатолог Лори Миц отметила, что размер полового органа чаще беспокоит самих мужчин, чем женщин. Она заявила, что в любом случае найдется женщина, которую удовлетворит то, что есть. Она привела в пример исследования, согласно которым многие женщины в своих партнерах ценят умение заботиться, быть чутким и знать мужскую анатомию.

Ранее сексолог Чайная предложила разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#здоровье
#врач
#женщины
#секс
#мужчины
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Названы способы разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек
Сексолог Чайная предложила разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек
30 октября 2023, 06:44

Фото: iStock/Denisfilm

Консультант по сексуальным отношениям Вероника Чайная заявила, что в долгих отношениях люди зачастую придерживаются двух-трех сексуальных сценариев, но рано или поздно они надоедают. В беседе с «Лентой.ру» специалист посоветовала разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек.
По словам Чайной, скучный секс снижает в паре влечение и страсть. С помощью игрушек можно привнести эффект новизны. Кроме того, с ними можно реализовать множество фантазий, отметила специалист.

«Перед применением игрушек обсудите с партнером свои ожидания. Сравните ожидания и стройте сексуальный сценарий вокруг них, чтобы избежать чувства разочарования. Поддержите партнера, если он чувствует смущение. И не забывайте про технику безопасности!», — цитирует издание слова собеседницы.

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#секс
#сценарий
#человек
#отношения
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Врач Рунихина: Из-за нехватки воды кровь становится густой
30 октября 2023, 03:58

Фото: iStock/santoelia

Врач-гериатр Надежда Рунихина предупредила, что с возрастом кровь у людей густеет, и чтобы это предотвратить необходимо соблюдать водный баланс и придерживаться правильного питания. Об этом пишет «АиФ».
Врач отметила, что многие столкнулись с такой проблемой после коронавируса, когда для разжижения крови были вынуждены принимать антикоагулянты. Рунихина добавила, что для того, чтобы избежать проблемы на ранней стадии, нужно пить больше воды.

Специалист отметила, что у многих пожилых людей есть проблемы с мочеиспусканием, из-за которых они ограничивают потребление воды. Рунихина призвала следить за уровнем жидкости в организме, так как впоследствии это может сильно отразиться на здоровье.

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#здоровье
#врач
#кровь
#вода
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Врач Демьяновская рассказала о неочевидном симптоме сильного стресса
29 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/Koldunov

Кашель-неочевидный симптомом сильного стресса.
Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT.
 
При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры. Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.
 
По словам невролога, у людей с хроническим стрессом возникает дисбаланс микрофлоры кишечника.
 
«Ещё один из симптомов стресса, связанный с нарушением работы ЖКТ, — першение или чувство кома в горле, вызывающие кашель. Это состояние вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», —объяснила врач.
Ранее заслуженный врач РФ Андрей Зайцев рассказал, что при сухом кашле средства от влажного неэффективны, так же как и наоборот. Сухой кашель в большинстве случаев сопровождается повышенной температурой и говорит о начале ОРВИ. 

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#стресс
#здоровье
#врач
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Невролог МОНИКИ Сутормин рассказал об основных мифах об инсульте
29 октября 2023, 15:49

Фото: istock/LightFieldStudios

Инсульт – это серьезное заболевание, которое развивается вследствие острой сосудистой патологии мозга.

Инсульт является одной из основных причин утраты трудоспособности и инвалидизации населения во всем мире и стоит на втором месте и среди причин смертности. Во Всемирный день борьбы с инсультом руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин рассказал о мифах, связанных с этим диагнозом. 

«Первый миф – «Мне рано бояться инсульта». К сожалению, это может случиться с каждым, в любом возрасте. Заболевание молодеет и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет. Помните, что экстренной помощи в домашних условиях при инсульте не существует», – говорит врач.

Следующий популярный миф: причины инсульта – это исключительно заболевания сердца.

«Не стоит забывать, что причиной инсульта может также стать, например, сахарный диабет. Проходите регулярную диспансеризацию, если у вас есть предрасположенность к каким-либо наследственным заболеваниям и следите за уровнем холестерина», – отметил Максим Сутормин.

Невролог подчеркивает, что у инсульта множество факторов риска, а вредные привычки значительно увеличивают вероятность этой патологии.

«Курение способствует инсультам! Оно повышает вязкость крови и способствует возникновению атеросклеротических бляшек в артериях. По статистике, курильщики более подвержены инсультам, чем некурящие люди», – предупредил врач.

Еще одним страхом пациента является миф, что инсульт всегда заканчивается параличом. Но всё зависит от того, какой участок мозга был поврежден. В неврологии есть понятие “золотой час” – это 4,5 часа. Если уложиться в это время, вызвав бригаду скорой помощи, то пациент может избежать тяжелых последствий, объясняет Максим Сутормин. 

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#инсульт
#здоровье
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