Кардиолог Романенко объяснила, как «отодвинуть» развитие гипертонии

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При этом у многих гипертония развивается бессимптомно, тем самым создавая серьезные риски, предупредила Романенко.
«Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз», — цитирует издание слова собеседницы.
Она отметила, что факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление алкоголем, солью, стрессовые ситуации, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Также дополнительным поводом следить за давлением является наследственность. Все перечисленные факторы (кроме наследственности) поддаются коррекции, добавила кардиолог.
«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — заключила Татьяна Романенко.
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