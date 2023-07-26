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Кардиолог Романенко объяснила, как «отодвинуть» развитие гипертонии

Кардиолог Романенко заявила о возможности отсрочить развитие гипертонии за счет физкультуры
26 июля 2023, 02:43

Фото: iStock/ PIKSEL

Кардиолог Татьяна Романенко заявила, что занятия физкультурой, нормализация массы тела, а также отказ от курения и алкоголя помогут отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, кровяное давление может проявляться по-разному — например, кто-то может испытывать жар, а кто-то озноб. Также поводами изменить давление являются головная боль, мушки перед глазами, тяжесть в голове, тошнота и головокружение.

При этом у многих гипертония развивается бессимптомно, тем самым создавая серьезные риски, предупредила Романенко.


«Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление алкоголем, солью, стрессовые ситуации, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Также дополнительным поводом следить за давлением является наследственность. Все перечисленные факторы (кроме наследственности) поддаются коррекции, добавила кардиолог.

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — заключила Татьяна Романенко.

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Минздрав РФ опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
26 июля 2023, 01:49

Фото: iStock/shironosov

Во вторник, 25 июля, Минздрав РФ опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Об этом пишет НСН.
В перечень попали лекарственные препараты «Мифепристон» и «Мифепристон». В министерстве отметили, что в настоящее время аптеки продают их без рецептов.

В проекте говорится, что прием таких препаратов повышает риск осложнений, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Соответствующий документ доступен на российском портале нормативно-правовых актов.

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В Подмосковье с начала года открыли восемь кабинетов для пациентов с сердечной недостаточностью
25 июля 2023, 22:30

Фото: Минздрав МО

В Московской области открыли ещё восемь кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Кабинеты, где оказывают медицинскую помощь пациентам с таким диагнозом, работают в поликлиниках. ХСН – опасная патология, которая осложняет все сердечно-сосудистые заболевания, снижая качество жизни больного и её продолжительность.
 
С начала года такие кабинеты посетили более 70 тыс раз. Всего в Подмосковье их работает 64. Восемь из них открыли в этом году в Воскресенской, Балашихинской, Домодедовской, Каширской, Коломенской, Одинцовской, Павлово-Посадской и Раменской больницах.
 
Наблюдает за пациентами в таких кабинетах врач-кардиолог. В частности, он назначает лечение. 
 
Если пациент состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом ХСН, он может самостоятельно записаться в кабинет через портал zdrav.mosreg.ru, врача-терапевта по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

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#Минздрав МО
#сердце
#ХСН
#кабинет
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
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Дерматолог Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ
25 июля 2023, 19:43

Фото:istockphoto/Pheelings Media

Американский дерматолог Мэри Стивенсон рекомендует принимать душ каждые 2-3 дня.
The Sun пишет, что, по мнению дерматолога, принимать душ нужно каждые 2-3 дня. Но это правило не касается тех, кто занимается спортом ежедневно. После каждой тренировки следует мыться.
 
Мэри Стивенсон рассказала, что многие совершают ошибку, намыливая тело целиком.
 
«На самом деле мыть мылом или гелем для душа нужно только подмышки, пах и ноги. Это те места, в которых действительно появляется неприятный запах», —объяснила дерматолог Стивенсон.
Также врач предупредила, что мыло стирает слой натуральных масел на теле, из-за чего разрушается защитный барьер.
 
«Обращайте внимание на средства для детей: они созданы для чувствительной кожи», — такой совет в заключении дала Мэри Стивенсон.

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#душ
#гигиена
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Кардиолог Конев назвал самое эффективное средство от боли в сердце
Кардиолог Конев назвал нитроглицерин самым эффективным средством от боли в сердце
25 июля 2023, 16:21

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что нитроглицерин наиболее эффективно устраняет причины возникновения боли в сердце. Об этом сообщает NEWS.ru.
«При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат», — цитирует Конева NEWS.ru.

Специалист отметил, что нитроглицерин зачастую используется для лечения состояний, которые связаны с болезнью сердца. Сообщается, что с помощью препарата происходит расширение сосудов и уменьшение боли.

Напомним, ранее выяснилось, что отсутствие лечения артериальной гипертонии — повышенного артериального давления — может привести к серьёзным последствиям и даже к смерти. Гипертония также может свидетельствовать о ряде других заболеваний, поэтому наблюдение специалиста при повышенном давлении необходимо.

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#сердце
#препарат
#боль
#кардиолог
#здоровье
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В Подмосковье начался ремонт 30 объектов здравоохранения
25 июля 2023, 15:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.

«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на 1-й очереди объектов — их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В комплексную программу проведения ремонтов вошли: 

— поликлиника №7 в Люберцах;
— поликлиника в Никольском;
— амбулатория в Шеметово;
— озёрский пост скорой помощи и другие объекты. 

В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.

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#Медицинское учреждение
#ремонт объектов здравоохранения
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Психотерапевт Вилков назвал главные признаки послеродовой депрессии
25 июля 2023, 15:16

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что послеродовая депрессия чаще всего возникает в первые несколько недель после рождения ребенка, в момент гормональных изменений. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
К признакам послеродовой депрессии психотерапевт отнес: устойчивое снижение настроения; равнодушие к себе и ребенку; плаксивость; эмоциональную нестабильность.

Сообщается, что при послеродовой депрессии такое состояние продолжается дольше 2 недель.

«Если женщина испытывает эти симптомы меньше двух недель либо самочувствие периодически меняется в хорошую сторону, это значит, что у женщины нет послеродовой депрессии», — уточнил Вилков «Вечерней Москве».

Отмечается, что самые страшные последствия послеродовой депрессии — это сильная злость в отношении ребенка и склонность к самоубийству.

Вилков добавил, что на возникновение послеродовой депрессии оказывает влияние наследственность. Предугадать возникновение послеродовой депрессии невозможно.

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#послеродовая депрессия
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В Долгопрудном пациенту удалили гигантскую аневризму бедренной артерии
25 июля 2023, 14:36

Фото: Istockphoto / Minerva Studio

Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациенту аневризму бедренной артерии величиной с куриное яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 53-летний мужчина с жалобами на пульсирующее и быстрорастущее образование в паху. После обследования медики выявили у него гигантскую аневризму правой бедренной артерии. Это очень опасная патология, которая может привести к гибели.
 
Причиной патологии могла стать любая инфекция, вплоть до последствий кариеса. Операция, продолжавшаяся 2,5 часа, заключалось в удалении огромного патологического образования и в протезировании бедренной артерии. Кровоток в конечности в итоге был сохранён. 
 
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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#здравоохранение
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#операция
#Долгопрудный
#Московская область
#Подмосковье
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Эксперт раскрыла, когда фрукты могут стать опасными для здоровья
Нутрициолог Коробейникова рассказала, сколько фруктов можно съесть в день
25 июля 2023, 13:36

Фото: IStock/rusak

Лето – сезон овощей, ягод и фруктов. Многие думают, что из-за низкой калорийности фрукты можно есть в любых количествах. Однако специалисты предупреждают об опасности такого питания.
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала, что фрукты нужно есть с осторожностью. В обратном случае они могут плохо усвоиться в организме и не помогут сбросить лишний вес. В рамках программы «Радио 1» «ПроПитание» специалист раскрыла несколько важных правил:

1. Фрукты нужно есть в первой половине дня. Это время суток идеально для усвоения фруктов. Лучше съедать фрукты до 16-17 часов;

2. Можно есть только один-два фрукта в день;

3. Если у вас лишний вес, то съедать фрукты нужно в конце основного приёма пищи, чтобы снизить всплеск инсулина;

4. Если после приёма фруктов у вас наблюдается вздутие и проблемы со стулом, то в этом виноваты не фрукты. Нужно разбираться с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

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#фрукты
#Жанна Коробейникова
#здоровье
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Стоматолог Левчук рассказала, сколько стоит сделать «голливудскую улыбку»
25 июля 2023, 13:04

Фото: iStock/dragana991

Стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук заявила, что процедура «голливудская улыбка» требует много времени и денежных средств. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать обладателем «голливудской улыбки» – прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу», — цитирует слова Левчук «Газета.Ru».

Левчук отмечает, что правильное взаимодействие зубов, мышц и костей необходимо для качественного протезирования, которое требуется для создания настоящей «голливудской улыбки». Если у пациента имеются ортодонтические отклонения, то также необходимо пройти соответствующее лечение, в противном случае есть риск того, что виниры или коронки со временем начнут откалываться.

По словам стоматолога, процесс обретения «голливудской улыбки» может занимать разное время. Это зависит от того, требуется ли ортодонтическое лечение, в каком состоянии находится  здоровье зубов. По времени протезирование может занять около месяца, с учетом ортодонтического лечения процесс может продолжаться от полутора до двух лет.

Левчук подчеркнула, что стоимость «голливудской улыбки» может варьироваться от объема работ. При полном протезировании совместно с лечением имеющихся ортодонтических проблем ценовой диапазон будет составлять 1–1,5 миллиона рублей.

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#стоматолог
#голливудская улыбка
#импланты
#протезирование
#зубы
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