Кардиолог Шехян объяснил причины обмороков

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«Грубо говоря, человеку не хватает крови для нормальной работы. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — сказал в беседе с NEWS.ru Шехян.
Он также порекомендовал обращаться к врачу при потере сознания, в особенности, если обмороку сопутствуют боли в груди, голове, кровь изо рта учащённое сердцебиение, судороги.
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