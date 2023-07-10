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Кардиолог Шехян перечислил ошибки, которые превращают каши в «яд» для сердца

10 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Arx0nt

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Грант Шехян назвал самые распространенные ошибки при приготовлении каши. Об этом пишет «Доктор Питер».
Как отмечает специалист, каши из любой крупы наделены полезными свойствами. Особенно кардиолог выделяет овсяную, гречневую и пшенную каши. Шехян дополнил, что любую полезную крупу можно легко можно сделать вредной.

По словам врача, из-за существующей культуры приготовления каш, в процессе готовки крупы теряют свои полезные свойства, так как к ним добавляют сливочное масло, зажарку и другие добавки.


Шехян утверждает, что людям, у которых есть проблемы с сердцем, не стоит употреблять каши со сливочным маслом, так как повышается риск притока холестерина в сосуды.

Специалист дополняет, что добавление соли к кашам может привести к задержке жидкости в организме и развитию гипертонии. Употреблять каши с жирными видами мяса Шехян также не рекомендует.

Кардиолог советует не варить каши, поскольку часть полезных веществ разрушается из-за термической обработки.

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#кардиолог
#каша
#сердце
#завтрак
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Мясников заявил об опасности синдрома Гийена-Барре
10 июля 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявило, что синдром Гийена-Барре опасен тем, поражая периферические нервы, может вызвать паралич мышц, в том числе и дыхательных.
В последнем случае человека подключают к аппарату ИВЛ.

По словам эксперта заболевание может стать следствием бактериальной или вирусной инфекции, а также причиной недуга может стать вакцинация.

Синдром Гийена-Барре длиться от двух недель. Заболевание лечат при помощи инъекций иммуноглобулина, обмена плазмой и обеспечения дыхания в случае паралича дыхательной мускулатуры.

«Гийен-Барре есть в России постоянно. Вспышек быть не может, это не инфекционное заболевание, а реакция на инфекции. Иногда мы не знаем, почему нервы начинают страдать. Случаи есть постоянно. В своей больнице я вижу 1-3 случая синдрома Гийена-Барре ежемесячно на протяжении многих лет», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#здоровье
#врач
#синдром
#болезнь
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Врач Мясников рассказал, какие лекарства могут вызвать болезнь Альцгеймера
10 июля 2023, 18:14

Фото: istockphoto/fizkes

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что антигистаминные препараты могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.
По словам врача, факторами риска этой болезни являются генетическая предрасположенность, отсутствие физических нагрузок, лишний вес, курение и диабет.

Также фактором риска может стать прием некоторых лекарств: бензодиазепинов, опиоидов и даже антигистаминных препаратов.

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#здоровье
#лекарства
#мозг
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Психолог Полина: «От «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы»
10 июля 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Elenathewise

Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что долгое пробуждение с утра, когда люди специально ставят будильник пораньше положенного времени, оказывает вред здоровью.
«Такая привычка возникает в молодости, когда перестраиваются внутренние биологические ритмы и меняется ранее привычный распорядок дня. Многие считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы», — пояснила в беседе NEWS.ru Полина.

Эксперт рекомендовала вставать по первому сигнала будильника, поскольку именно с таким подъёмом у человека будет больше бодрости и сил.

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#сон
#здоровье
#будильник
#психолог
#рекомендации
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Диетолог Арзамасцев: Пожилым лучше употреблять 100-120 г мяса в день
10 июля 2023, 13:21

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рекомендовал пожилым людям употреблять 100-120 г мяса в день.
«Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100-120 г мяса», – заявил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Врач напомнил, что мясо содержит белок, который необходим для нормального функционирования организма, тем более это касается пожилых людей.

Кроме того, диетологи в некоторых случаях рекомендуют пересмотреть свой рацион питания. Как передаёт utro.ru, это необходимо людям, у которых частая усталость, запах изо рта, проблемы с памятью, запоры, а также регулярная изжога.

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#диетолог
#здоровье
#питание
#пожилые люди
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Врач Гогиберидзе рассказал о тренде пластической хирургии колен
10 июля 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Пластический хирург Отари Гогиберидзе заявил, что всё чаще пациентки обращаются с просьбой поправить эстетический вид колен.
Как отметил эксперт, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений, массажа нелегко, поэтому приходиться прибегать к пластической хирургии. Основной метод в этом плане – липосакция — процесс перемещения жира в различные части тела.

Как передают «Дни.ру», липосакция коленей может проводиться при видимых жировых отложениях на внутренних сторонах ног, избытке жира, который делает область чрезмерно громоздкой, неэстетичных выпуклостях в передней части коленей, а также психологических проблемах из-за внешнего вида ног.

До этого сообщалось, что в Солнечногорске Московской области врачи спасли пациентку с ножевым ранением шеи.

«В Солнечногорскую больницу бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя пациентка с ножевым ранением шеи», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Уточнялось, что кровопотеря у женщины не была критичной, а центральные артерии остались целы.

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#здоровье
#хирургия
#врач
#операция
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Диагност Симмонс рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак
10 июля 2023, 11:54

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

Фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.
Об этом рассказали врач Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич изданию Newsweek.
 
По данным экспертов, вредные химические соединения оказываются в еде через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы она была водонепроницаемой и жироотталкивающей.
 
Составы с ПФАВ часто наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, и на упаковку некоторых мучных изделий и блюд, продающихся навынос.
 
Раковые клетки способны возникнуть также из-за нехватки клетчатки.
 
«Люди, которые часто едят мясо, обычно употребляют мало клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе и подвергают организм воздействию, вызывающему онкологические заболевания», — рассказала Дженн Симмонс.

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#рак
#продукты
#онкология
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Одинцовские врачи достали из ноги молодого человека гвоздь, едва не задевший кости
10 июля 2023, 11:48

Фото: Istockphoto / vladans

Врачи Одинцовской больницы извлекли гвоздь из ноги молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
21-летний парень с гвоздём в ноге поступил в приёмный покой. Как выяснилось, во время строительных работ он случайно задел гвоздезабивной пистолет, и гвоздь полностью вошёл в ногу.
 
Рентген показал, что гвоздь прошёл между большой и малой берцовыми костями, повредив только мягкие ткани и межкостную мембрану шириной в пару сантиметров. Специальным инструментом медики извлекли инородное тело, обработали рану и сделали перевязку.
Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение. 

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#Московская область
#Подмосковье
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#врачи
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#здравоохранение
#нога
#гвоздь
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Минздрав заявил, что вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно
10 июля 2023, 11:48

Фото: iStock/Alernon77

В Екатеринбурге вакцин от менингококковой инфекции достаточно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Напомним, ранее в распределительном центре Ozon в городе Екатеринбург случилась вспышка заболеваемости менингитом. Также в Екатеринбурге было зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, два из которых — летальные.

В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. 

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#Екатеринбург
#менингококк
#инфекция
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Диетолог Кабанов опроверг миф о вреде маргарина
10 июля 2023, 08:48

Фото: istockphoto/seb_ra

Диетолог Алексей Кабанов опроверг мнение о том, что маргарин вреднее, чем сливочное масло. По его словам, сегодняшний маргарин даже полезнее.
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Газете.Ru», что вред маргарина объясняется методом его производства, который заключается в гидрогенизации или отверждении жидких растительных масел. Таким образом образуются трансизомеры жирных кислот, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания.
 
Но сегодня маргарин производят по другим технологиям,  которые позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%.
 
А сливочное масло содержит природные трансизомеры. Их количество способно достигать 8%.
 
«Современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров. Маргарин, который произведен из растительных масел, содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на уровень холестерина, являющиеся профилактикой ряда ССЗ», – заключил Алексей Кабанов.
При этом сливочное масло употреблять можно, но в меру.

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#масло
#маргарин
#здоровье
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