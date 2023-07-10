Кардиолог Шехян перечислил ошибки, которые превращают каши в «яд» для сердца

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Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Грант Шехян назвал самые распространенные ошибки при приготовлении каши. Об этом пишет «Доктор Питер».
Как отмечает специалист, каши из любой крупы наделены полезными свойствами. Особенно кардиолог выделяет овсяную, гречневую и пшенную каши. Шехян дополнил, что любую полезную крупу можно легко можно сделать вредной.
По словам врача, из-за существующей культуры приготовления каш, в процессе готовки крупы теряют свои полезные свойства, так как к ним добавляют сливочное масло, зажарку и другие добавки.
Шехян утверждает, что людям, у которых есть проблемы с сердцем, не стоит употреблять каши со сливочным маслом, так как повышается риск притока холестерина в сосуды.
Специалист дополняет, что добавление соли к кашам может привести к задержке жидкости в организме и развитию гипертонии. Употреблять каши с жирными видами мяса Шехян также не рекомендует.
Кардиолог советует не варить каши, поскольку часть полезных веществ разрушается из-за термической обработки.
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По словам врача, из-за существующей культуры приготовления каш, в процессе готовки крупы теряют свои полезные свойства, так как к ним добавляют сливочное масло, зажарку и другие добавки.
Специалист дополняет, что добавление соли к кашам может привести к задержке жидкости в организме и развитию гипертонии. Употреблять каши с жирными видами мяса Шехян также не рекомендует.
Кардиолог советует не варить каши, поскольку часть полезных веществ разрушается из-за термической обработки.
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Екатерина Коршунова