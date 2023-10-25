Кардиолог Варфоломеев: Из-за недосыпа могут возникнуть проблемы с сердцем

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«Изучение показало, что недосыпание ночью может оказать негативное воздействие на сердце. Научные данные свидетельствуют, что даже легкое нарушение сна может стать опасным», — отметил врач.Варфоломеев пояснил: даже если человек ночами спит не рекомендованные семь-восемь часов, а даже всего на полтора часа меньше, то уже через шесть недель депривации сна внутренние клетки кровеносных сосудов всё равно становятся более уязвимыми для воздействия окислителей.
«Клетки, измученные недостатком сна, начинают воспаляться и становятся дисфункциональными, что представляет собой критический этап развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подытожил кардиолог.Таким образом, дефицит сна может быть инициатором появления болезней сердца и сосудов.
Курение остается одной из самых разрушительных привычек для сердечно-сосудистой системы, так как никотин ухудшает эластичность артерий, способствует отложению холестерина и повышению артериального давления, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как ишемия, инфаркт и инсульт.
Употребление алкоголя также вредно для здоровья сердца, так как оно ухудшает работу сердечной мышцы и может вызвать нарушение ритма и внутрисердечной проводимости.
Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, необходимы регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек, нормализация сна и управление стрессом. также подчеркнул важность позитивного настроя, поскольку он является важным аспектом общего здоровья.
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