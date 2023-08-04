Картофель и попкорн оказались не вредны для организма

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Вопреки сложившемуся мнению, картофель и попкорн далеко не всегда должны вредить фигуре. Об этом в беседе с «Лентой. ру» рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
По словам Кабанова, чаще всего набору веса способствуют не сами картофель и попкорн как таковые, а добавки к ним, различные соусы и масла. Например, картофель по природе своей весьма полезен, так как в нем много калия, витаминов группы В и аскорбиновой кислоты. Также он помогает работе сердца, улучшает работу ЖКТ и избавляет от изжоги.
Диетолог отметил, что картофель действительно калорийный продукт. Но он никак не повлияет на набор веса, если человек будет употреблять его в разумных количествах и без добавок в виде сливочного масла и кетчупа. Такая же ситуация и с попкорном, калорийность которого без добавок в виде сахара и соли уменьшается вдвое.
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Диетолог отметил, что картофель действительно калорийный продукт. Но он никак не повлияет на набор веса, если человек будет употреблять его в разумных количествах и без добавок в виде сливочного масла и кетчупа. Такая же ситуация и с попкорном, калорийность которого без добавок в виде сахара и соли уменьшается вдвое.
«Многие продукты в чистом виде не так калорийны, как мы привыкли думать. Чаще всего вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде. Плюс ко всему на вес влияют привычки и отсутствие культуры питания. Например, нельзя запивать салат сладким соком или добавлять кетчуп к диетической куриной грудке», — заметил Алексей Кабанов.Специалист призвал россиян добавлять в рацион больше растительных белков, которыми богаты бобовые (фасоль, горох, чечевица и т.д.), цельнозерновых продуктов, попробовать растительные молоко и мясо, а также веганские десерты.
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Артем Путинцев