Каширские хирурги достали из живота молодого человека обломок триммера

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«Обломок прошёл через несколько слоёв кожи. Мы извлекли его и наложили швы. Ещё несколько миллиметров, и могло произойти повреждение брюшины, которое грозило травмой внутренних органов», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Александр Страчук.
пользоваться средствами защиты и соблюдать технику безопасности.
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