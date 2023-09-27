Каширские врачи спасли жизнь молодому человеку после сильного отравления алкоголем

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В отделение хирургии Каширской центральной районной больницы поступил мужчина, 24 года, после распития различных алкогольных напитков в большом количестве у него развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, требующей немедленного врачебного вмешательства.
Консервативная терапия не принесла никаких результатов лечения, поэтому врачи решили проводить операцию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Врачи проводили пациенту лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости.
«Командой хирургов, операция была успешно выполнена», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Александр Страчук.Врачи проводили операцию миниивазимным методом, благодаря которому удалось избежать сильного хирургического вмешательства, после которого потребовалась бы долгая реабилитация и восстановление.
Молодой возраст пациента сыграл хорошую роль, благодаря сильному организму, пациент сможет вернуться в обычной жизни,
На сегодняшний день пациент проходит восстановление.
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Алиса Сергиенко