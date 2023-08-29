Каждые четвёртые роды в Подмосковье — партнёрские

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
На партнёрские роды отдаётся 25% от общего количество родов в Подмосковье, что показывает, что этот вид родов является самым популярным, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Беременность — особенный период в жизни женщины и для многих в момент родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В Подмосковье каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды — порядка 25% от всех родов в Подмосковье. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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