Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса

Фото: iStock/gorodenkoff
31 доброволец 6 дней голодали. Они пили только воду. После чего постепенно за 6 дней переходили на привычное питание. Исследователи брали несколько образцов крови у участников: в самом начале эксперимента, середине и финале.
Выяснилось, что значительная часть усиленного иммунного ответа связана с системой комплемента, жизненно важной для зрелых красных кровяных телец. Эти данные говорят о том, что голодание активирует систему и усиливает иммунную функцию эритроцитов.
Таким образом после голодания эритроциты оказываются подготовлены к борьбе с SARS-CoV-2.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Манило рассказала о популярном в СССР напитке для похудения
Семейная пара заменила фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть
Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными