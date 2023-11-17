Китайские учёные выяснили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом

Вейпы не только не помогают бросить курить обычные сигареты, как думают многие, но и часто заставляют человека употреблять никотин в ещё больших количествах. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.