Китайские учёные выяснили, какие продукты вызывают депрессию

Фото: istockphoto/Halfpoint
Исследователи из Педагогического университета Ханчжоу выяснили, что режим питания оказывает влияние на симптомы депрессии и тревоги.
Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine. Выяснилось, что повышенное потребление кондитерских изделий, сливочного масла, сахара, а также десертов на молочной основе вкупе с низким уровнем потребления фруктов и овощей усиливает симптомы психических заболеваний.
Для анализа использовались данные 157 тысяч добровольцев, из которых 70 тысяч страдали от депрессии, а еще 70 тысяч боролись с тревожным расстройством. Раз в 3-4 месяца исследователи собирали данные о рационе и психическом состоянии участников. Исследование длилось 7 лет и 6 месяцев.
Читайте также:
Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс
Врач Немальцева рассказала, людям с какими заболеваниями не рекомендовано есть мороженое
Диетолог Арзамасцев рассказал, что опасно есть на голодный желудок
Для анализа использовались данные 157 тысяч добровольцев, из которых 70 тысяч страдали от депрессии, а еще 70 тысяч боролись с тревожным расстройством. Раз в 3-4 месяца исследователи собирали данные о рационе и психическом состоянии участников. Исследование длилось 7 лет и 6 месяцев.
«Наши результаты подчеркивают сложные взаимосвязи между общим режимом питания и симптомами депрессии и тревоги. Текущий анализ дал надежные результаты о том, что повышенное потребление свободных сахаров и насыщенных жирных кислот было связано с повышенным риском возникновения симптомов депрессивного и тревожного расстройств», – сказано в научном материале.Ранее сообщалось, что некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Продукты помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.
Читайте также:
Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс
Врач Немальцева рассказала, людям с какими заболеваниями не рекомендовано есть мороженое
Диетолог Арзамасцев рассказал, что опасно есть на голодный желудок
Мария Фирсова