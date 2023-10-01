Китайские учёные выяснили ключевой фактор восстановления поврежденной печени

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Учёные из Цзилиньского университета определили, что иммунные клетки играют центральную роль в процессе регенерации печени.
Данное открытие может лечь в основу создания лекарств против некроза печени. Исследование опубликовали в журнале eGastroenterology.
Важнейший фактор регенерации печени - удаление некротических поражений. Исследователи выяснили, что особым иммунным клеткам, макрофагам моноцитарного происхождения (MoMF), принадлежит решающая роль в этом процессе.
MoMF — это лейкоциты, попадающие в печень при её повреждениях. Они отвечают за поглощение неживых клеток, отходов и выделяют вещества, которые способствуют процессу заживления.
Исследование выявило, что на ранних стадиях регенерации печени MoMF усиливают воспаление, выделяя вещества, убивающие бактерии. Но на более поздних стадиях восстановления макрофаги начинают подавлять воспаление. Они способствуют заживлению и восстановлению тканей. Учёные уже начали исследовать терапию макрофагами при фиброзе печени.
Ранее нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что для укрепления иммунитета важно поддерживать достаточное количество витаминов А, Е и С в организме.
Получить эти витамины можно из привычных продуктов питания. Так, витамин А содержится в моркови и печени. Витамин Е можно получить, употребляя орехи, растительные масла, рыбу, авокадо и брокколи. А витамин С является компонентом цитрусовых, киви и красного сладкого перца.
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Важнейший фактор регенерации печени - удаление некротических поражений. Исследователи выяснили, что особым иммунным клеткам, макрофагам моноцитарного происхождения (MoMF), принадлежит решающая роль в этом процессе.
Исследование выявило, что на ранних стадиях регенерации печени MoMF усиливают воспаление, выделяя вещества, убивающие бактерии. Но на более поздних стадиях восстановления макрофаги начинают подавлять воспаление. Они способствуют заживлению и восстановлению тканей. Учёные уже начали исследовать терапию макрофагами при фиброзе печени.
Ранее нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что для укрепления иммунитета важно поддерживать достаточное количество витаминов А, Е и С в организме.
Получить эти витамины можно из привычных продуктов питания. Так, витамин А содержится в моркови и печени. Витамин Е можно получить, употребляя орехи, растительные масла, рыбу, авокадо и брокколи. А витамин С является компонентом цитрусовых, киви и красного сладкого перца.
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Мария Фирсова