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Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой

02 ноября 2023, 17:27
Фото: Istockphoto / Iamthatiam

Фото: Istockphoto / Iamthatiam

Кожа женщины из Китая стала оранжевой после того, как она 3 месяца ела одну морковь.
World of Buzz сообщает, что жительница Пекина 3 месяца питалась одной морковью в надежде сбросить вес. К концу диеты женщина обнаружила, что кожа приобрела оранжевый оттенок. Китаянка испугалась и обратилась к врачам.

Анализы показали, что она абсолютно здорова. Врач рекомендовал пить больше воды, избегать цветной пищи. При соблюдении рекомендаций цвет кожи восстановится в течение 2 месяцев.


Ранее сообщалось, что в Саратове женщина перепутала беременность с раком. В приемное отделение Областной клинической больницы госпитализировали 43-летнюю пациентку с подозрением на опухоль малого таза. Во время обследования выяснилось, что женщина беременна.

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#диета
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Диетолог Гинзбург заявил об исключительной пользе хурмы для людей в 50+
02 ноября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/gresei

Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил о том, что хурма полезна для людей старше 50 лет тем, что позволяет предотвратить старение и сохранить пигмент кожи и волос.
Он заявил, что фрукт является не просто вкусным, но и максимально полезным.

«В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов ценен особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от опасных инфекционных возбудителей», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Однако и злоупотреблять хурмой тоже не следует. По словам врача, к ней с осторожностью надо относится людям с проблемами поджелудочной железы, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом.

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#иммунитет
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400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске
02 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

С начало осени в Волоколамске прошли вакцинацию от гриппа более четырёх тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
С 1 сентября в Волоколамской детской поликлинике проводится вакцинация отечественными препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

«Количество желающих пройти вакцинацию от гриппа растёт. Это значит, что родители стали более осознанно подходить к здоровью своих детей», — подчеркнула и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.

Стоит отметить, что перед вакцинацией от гриппа и других заболеваний необходимо проконсультироваться с педиатром и получит от него направление.

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#волоколамск
#подмосковье
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#вакцинация
#дети
#родители
#грипп
#профилактика
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В Саратове женщина перепутала беременность с раком
02 ноября 2023, 16:11

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

В приемное отделение Областной клинической больницы госпитализировали пациентку с подозрением на опухоль малого таза.
Во время обследования выяснилось, что женщина беременна, сообщает Telegram-канал больницы. 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в области живота, общую слабость и плохое самочувствие. Пациентка подозревала у себя онкологию. 

Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.

«У женщины был настоящий шок, она долго переспрашивала, не ошиблись ли мы. Но ошибки быть не могло! На мониторе УЗИ был виден крупный, почти доношенный здоровый мальчик», —сообщила врач УЗИ-диагностики ОКБ Елена Хряпина.
Женщина много лет думала, что бесплодна. Вместе с мужем они усыновили 5 детей.

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#беременные женщины
#здоровье
#онкология
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Терапевт Савельева: Постоянная усталость может говорить об анемии
02 ноября 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/fizkes

Старший врач-терапевт Олеся Савельева сообщила, что постоянная усталость может указывать на ряд серьёзных недугов, включая железодефицитную анемию.
«Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения», — заявила в беседе с Газета.ру Савельева.

Она добавила, что состояние постоянной усталости также может говорить о соответствующем синдроме, депрессии и гипотиреозе.

Кроме этого, повышенная усталость наблюдается у людей, страдающими от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической почечной недостаточности, аутоиммунных заболеваний, инфекций и некоторых видах рака.

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#здоровье
#врач
#депрессия
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Диетолог назвал продукты, которые сравнимы по эффекту с инъекциями для похудения
Диетолог Дук: Ячмень и овес способны подавлять аппетит и помогают при похудении
02 ноября 2023, 15:18

Фото: istock / Andrey Iudin

Нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук рассказал, что есть продукты, которые содержат особый тип клетчатки, подавляющие аппетит и работающие как инъекции для лечения диабета, используемые многими для похудения. Об этих продуктах он рассказал в эфире NPR.

Как утверждает Дук, его коллеги во время исследования выяснили, что бета-глюкан, который является ферментированной клетчаткой, подавляет аппетит и способствует похудению. Он рассказал, что данный итип волоно содержится в овсе, ржи и ячмене. 

При попадании в организм эти продукты способствуют выработке глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, который сигнализирует мозгу о насыщении и замедляет перемещение еды из желудка в кишечник. Схожим эффектом обладают препараты от диабета, такие как Ozempic или Wegovy.

Врач также добавил, что бета-глюкан хорошо продемонстрировал себя в качестве средства от ожирения у мышей, над которыми проводили опыты. 

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#продукты
#врач
#зерно
#здоровье
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Врач Звонков: мушки перед глазами опасны только в одном случае
Врач Звонков рассказал, когда нужно идти в больницу при мушках в глазах
02 ноября 2023, 14:17

Фото: IStock/Tunatura

Иногда пациенты жалуются врачам на появление тёмных точек перед глазами или мушек. Врач-терапевт, автор книг «Пока едет скорая» и «Кровавый коктейль» Андрей Звонков рассказал «Радио 1», когда они появляются и как решить проблему.
Мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела. Специалист объяснил, что в этом случае кровь отливает от головы, а давление падает.
«Огоньки, звёздочки, мушки, птички, сеточка, чёрные пятнышки, – это всё мозговая симптоматика. К ней относится тошнота, головокружение, небольшая головная боль. Связано это с кровообращением в мозгу, изменением давления, наполнением кровью артерий в мозге. Когда вы встаёте резко, кровь от головы резко отливает, давление локально падает, то есть не во всём организме, а именно в голове», — сказал специалист.
Обращаться к врачу нужно только тем, у кого эти явления наблюдаются часто и без причины. Если же мушки перед глазами появляются редко, то решить проблему поможет некрепкий чай.
«Это сигнал к тому, чтобы измерить артериальное давление, не низковато ли оно. Сигнал к тому, чтобы поесть или выпить стакан чая, можно ещё выпить полтаблетки аспирина, немного полежать. Если это происходит у человека, который не меняет положение тела, или приобретает системный характер головы, то у него явно есть проблемы с кровообращением в голове. В этом случае надо обращаться к неврологу, делать узи сосудов шеи головы, смотреть, какие проблемы», — сказал специалист.
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#чай
#узи
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Врач Чернышова рассказала, как распознать застой желчи в организме
02 ноября 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/Domepitipat

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что о застое желчи в организме могут говорить такие признаки, как пожелтение кожи и тяжесть в правом подреберье.
«При застое желчи, прежде всего, может быть пожелтение кожи, слизистых оболочек, белков глаз. Потемнение мочи, кожный зуд, который усиливается к вечеру. Может быть тяжесть, боль или дискомфорт в правом подреберье и общее недомогание», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.

Она подчеркнула, что при обнаружении у себя этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Ранее общественность обеспокоило здоровье дочери Кристины Орбакайте Клавдии. Как пишут «Дни.ру», людей удивила неестественная худоба 11-летней девочки на снимках, выставленных в социальных сетях.

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25-летняя девушка вколола ботокс и теперь не может улыбаться
02 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Photology1971

25-летняя блогерша с никнеймом @jenhezza вколола ботокс и теперь не способна улыбаться.
Об этом она рассказала в аккаунте TikTok, который насчитывает 75,7 тысячи подписчиков. По словам девушки, она решила избавиться от морщин. Ей хотелось сделать лицо более подтянутым. Результат после первых двух сеансов у косметолога ей нравился. Заломы на лбу исчезли. Но потом случилось непредвиденное, пишет Лента. Ру. 

«Когда я улыбаюсь, мой рот больше не поднимается, я едва могу его открыть», — посетовала Джении.
Один из подписчиков высказал мнение, что девушке повредили жевательную мышцу, когда вводили препарат. Другая подписчица уверила, что лицо восстановится.

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«Ложка сахара не повредит»: Что на самом деле будет с теми, кто годами пьет сладкий чай?
Геронтолог Москалев: Пристрастие к сладкому ускоряет старение мозга и кожи
02 ноября 2023, 13:18

Deagreez

Геронтолог Алексей Москалёв усомнился в недавних заявлениях Медицинского центра Лейденского университета о безвредности сахара.
Ранее сотрудники медцентра Лейденского университета, находящегося в Нидерландах, заявили, что относительно безопасной нормой сахара является 5 грамм или чайная ложка. Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS Science.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» Москалёв предупредил, что чрезмерное употребление сахара может сказываться на здоровье. Сахар может провоцировать ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы. Также сахар ускоряет старение. 

«Пристрастие к сладкому точно ускоряет старение кожи, артерий, капилляров, вен, многих других органов и нашего головного мозга», — заявил специалист.
Он также усомнился в достоверности данного исследования, так как PLOS Science публикует материалы, которые не соответствуют высоким стандартам качества и несут сомнительные выводы. Он также указал на то, что данное исследование наблюдательное, а не клиническое.

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#здоровье
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#сахар
#сотрудники
#заболевания
#ожирение
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