Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой

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Кожа женщины из Китая стала оранжевой после того, как она 3 месяца ела одну морковь.
World of Buzz сообщает, что жительница Пекина 3 месяца питалась одной морковью в надежде сбросить вес. К концу диеты женщина обнаружила, что кожа приобрела оранжевый оттенок. Китаянка испугалась и обратилась к врачам.
Анализы показали, что она абсолютно здорова. Врач рекомендовал пить больше воды, избегать цветной пищи. При соблюдении рекомендаций цвет кожи восстановится в течение 2 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Саратове женщина перепутала беременность с раком. В приемное отделение Областной клинической больницы госпитализировали 43-летнюю пациентку с подозрением на опухоль малого таза. Во время обследования выяснилось, что женщина беременна.
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Анализы показали, что она абсолютно здорова. Врач рекомендовал пить больше воды, избегать цветной пищи. При соблюдении рекомендаций цвет кожи восстановится в течение 2 месяцев.
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Мария Фирсова