Кокосовое масло признали вредным для здоровья

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Выяснилось, что у них была нарушена способность ключевых гормонов — лептина и инсулина — влиять на чувство сытости и уровень сахара в крови. Кроме того, началась активная стимуляция процессов, отвечающих за синтез жира.
Ранее ученые из Колорадского университета выяснили, что фруктоза может привести к ожирению, диабету, жировой болезни печени. Результаты опубликовал журнал Philosophical Transactions. Фруктоза является природным сахаром. Она содержится во фруктах (яблоках, финиках, инжире, груше, черносливе), в овощах (артишоках, спарже, грибах, луке, красном перце), мёде, сахарной свекле, сахарном тростнике.
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