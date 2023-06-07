Количество машин скорой помощи увеличили в Подмосковье с 600 до 1 тыс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв
Число автомобилей скорой помощи увеличили в Подмосковье до 1 тыс, количество машин неотложной помощи – до 1,3 тыс. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям региона.
Кроме того, по словам губернатора, в регионе ввели IP-телефонию, чтобы не терять звонки, а также совершенствуют маршрутизацию, чтобы каждая машина скорой помощи выбирала оптимальный маршрут и место для госпитализации пациента.
«Коронавирус показал, что без модернизации скорой помощи нам сложно будет удовлетворить все запросы, спасти жизни. Именно поэтому мы увеличили количество автомобилей с 600 до 1 тыс, машин неотложной помощи – с 600 до 1,3 тыс, более чем в два раза», – подчеркнул Воробьёв.
«Кроме того, мы модернизируем подстанции скорой помощи. У нас большая сеть – 140 подстанций. За два года мы отремонтировали 47 и ещё 12 обновим в этим году. Строим новые объекты», – сказал глава региона.Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв перечислил пять главных запросов жителей Московской области
Лора Луганская