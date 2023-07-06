Колорист Лисина рассказала, как сохранить волосы в отпуске

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Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, что пряди подвергаются опасности в пляжный сезон из-за солнца и хлорированной воды в бассейне.
Также Татьяна Лисина рекомендует после отпуска посетить профессионального парикмахера, который поможет восстановить структуру поврежденных волос.
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