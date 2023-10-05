Комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём нитевидной нематодой

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В начале лета 35-летнего нижегородца укусил комар.
Ni Mash пишет, что сначала место укуса выглядело как обычный прыщ, но он долго не проходил и чесался. Потом мужчина почувствовал в нём шевеление и обратился к врачу.
Выяснилось, что всё это время мужчина ходил с червём, находившемся в капсуле. Пострадавшему сделали операцию и извлекли червя. Сейчас мужчина здоров.
Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области предупредили, что в конце лета – начале осени в средней полосе России растёт численность кровососущих мух жигалок. Эти насекомые селятся в основном возле ферм, где выращивают крупный рогатый скот. Однако они могут паразитировать и на человеке, поэтому жителям подмосковных деревень стоит быть внимательными.
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Выяснилось, что всё это время мужчина ходил с червём, находившемся в капсуле. Пострадавшему сделали операцию и извлекли червя. Сейчас мужчина здоров.
«Кровососущие членистоногие, такие как мошка, комары, слепни и клещи, ежегодно доставляют в летне-осенний период неприятные ощущения людям и домашним животным. При этом повлиять на их численность из-за быстрого размножения, повсеместного расселения и большого количества невозможно», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.Энтомологи считают, что такие мухи представляют угрозу для человека и домашних животных. Они переносят такие заболевания, как сибирская язва, сепсис, туляремия и другие. Жигалки почти не отличаются от обычных мух, однако их крылья шире и длиннее, а хоботок сильно вытянут вперёд и заострён на конце. При укусе муха выделяет ядовитую слюну, что влечёт сильное раздражение. У осенних жигалок кровососущими являются как самцы, так и самки.
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Мария Фирсова