Комментарий Минздрава МО по происшествию в Сергиевом Посаде

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«В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, 5 бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них 6 — в тяжелом состоянии», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ведомство сообщает, что всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.
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