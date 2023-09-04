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Компенсация аренды жилья стала самой популярной мерой поддержки у подмосковных медиков

04 сентября 2023, 12:14
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Уже 10 тыс подмосковных медработников получили с начала года компенсацию аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Там напомнили, что работники государственных медицинских учреждений Подмосковья могут получать ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья на 20 тыс рублей. Воспользоваться ею могут сотрудники 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсёстры.
«Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки. Самая востребованная – компенсация аренды жилья. С начала года ею воспользовались почти 10 тыс медработников Подмосковья», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получить компенсацию могут медработники, которые работают на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье.

Чтобы получить меру поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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Семейная пара заменила фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть
04 сентября 2023, 05:50

Фото: iStock/Foremniakowski

В Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть.
Daily Star пишет, что семейная пара хотела не только сбросить вес, но и разнообразить сексуальную жизнь. Они увеличили продолжительность и количество половых контактов. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. Чтобы контролировать результаты, пара взвешивалась до и после секса.
 
По словам Мантовани, соблюдение секс-диеты приносит результаты. Супруги придерживаются её около 2 недель. Без дополнительных физических нагрузок супруги сбросили по килограмму.
 
Также супруги говорят, что значительно улучшилось качество сна. Теперь мужчина желает превзойти свой предыдущий секс-рекорд в 2 часа 40 минут и провести с женой в постели 6 часов.
 
К концу сентября пара хочет сбросить ещё 5 килограммов.

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#секс
#отношения
#здоровье
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Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными
04 сентября 2023, 05:00

Фото: iStock/Photosbypatrik

Опасность для человека могут представлять не только ядовитые грибы, но и съедобные.
В интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что отравиться можно белыми грибами и лисичками в том случае, если они были собраны в неблагополучной с точки зрения экологии местности.
 
«Плодовое тело гриба, употребляемое в пищу, содержит в себе всё, что гриб насобирал в себя из почвы, а грибница может занимать до гектара. Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад ГСМ или автомойка, то гриб соберёт все вредные вещества», – рассказал Алексей Водовозов.
Также на гриб влияет неправильная обработка. Во время сбора и приготовления грибов на поверхности могут остаться частицы почвы, содержащие Clostridium botulinum - бактерии, которые выделяют ботулотоксин. Необходимо тщательно очищать грибы от почвы перед тем, как их приготовить.
 
«Грибы лучше готовить в тот же день, когда вы их собрали. Можно, например, сразу пожарить их. В этом случае опасности ботулизма не существует, так как для его образования требуется время и отсутствие кислорода. Также можно засолить или замариновать грибы, так как высокая концентрация соли и кислоты убивает бактерии», - рекомендует токсиколог.
Особенно осторожными следует быть неопытным грибникам. Съедобные грибы можно  с лёгкостью перепутать с ядовитыми видами. К примеру, опенок и галерина окаймленная очень похожи, но галерина окаймленная содержит аматоксин, который является одним из самых мощных грибных ядов, приводящих к смерти.

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#грибы
#грибники
#лес
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Nutrition: Дисбаланс углеводов и жиров провоцирует скорую смерть
04 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/Aamulya

Исследователи японского университета Нагои заявили, что дисбаланс углеводов и жиров в организме может привести к сокращению продолжительности жизни. Об этом пишет Nutrition.
Ученые собрали данные о состоянии здоровья 46 тыс. женщин и 35 тыс. мужчин, которые рассказали о своем регулярном рационе. Выяснилось, что употребление менее 40% углеводов вызывает преждевременной смерти от онкологии у мужчин. У женщин в свою очередь чрезмерное количество в рационе углеводов (от 65% и более) отрицательно сказывается на продолжительности жизни.

Также отмечается, что высокий процент содержания жиров в пище плохо влияет на организм вне зависимости от пола человека и сказывается на продолжительности жизни.

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#ученые
#развитие
#исследование
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Американские учёные выяснили, что поможет дожить до 90 лет
03 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Lordn

В Калифорнийском университете обнаружили, что поддержание здорового веса поможет дожить до 90 лет.
Раскрыт новый секрет долголетия. По данным исследований, ключевым фактором жизни до 90 лет может являться поддержание здорового веса. Учёные проанализировали данные 54 437 человек разного возраста и пола. Оказалось, что люди, которые поддерживали нормальный вес к 60 годам, имели большие шансы дожить до преклонного возраста, в отличии от страдающих ожирением.
 
Лишний вес негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Это приводит к развитию многих заболеваний. Отсутствие мышечной массы, которое характерно для слишком худых людей, также вызывает сложности в повседневной жизни.

Люди, имеющие нормальный вес к 60 годам, продлевают себе жизнь на 15-20 лет, пишет «Доктор Питер».

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#здоровье
#пожилые люди
#пенсионеры
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В Оренбурге женщина отдала сыну почку и спасла его от редкого генетического заболевания
03 сентября 2023, 19:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Оренбурженке Татьяне Дураевов вручили почётный знак «Дарящему часть себя».
«КП» пишет, что 3 года назад у 18-летнего Егора Дураева обнаружили редкое генетическое заболевание, из-за которого у него начали отказывать почки. Срочно понадобился донор. Бабушка и тетя не смогли помочь из-за хронических заболеваний. Тогда донором стала мама Егора Татьяна Дураева.
 
Операция прошла успешно. Врачи Александр Селютин и Андрей Чернов рассказали, что семья Дураевых была дважды «первой» в Оренбурге — сын с его редким заболеванием и Татьяна - первая мама, ставшая донором.
 
Почка прижилась; сын и мать чувствуют себя хорошо. Но Егор должен всю жизнь принимать определённые лекарства.

В данный момент в Оренбурге можно пересадить только почки. В планах у хирургов провести самую сложную операцию в мире — трансплантацию печени.

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#здоровье
#операция
#семья
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Учёные назвали два витамина, которые провоцируют развитие рака
03 сентября 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Yana Tatevosian

Шведские учёные из Каролинского университета выяснили, что переизбыток витаминов С и Е способен провоцировать развитие рака лёгких.
Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).
 
Учёные изучили влияние антиоксидантов на организм грызунов. Антиоксиданты —молекулы, борющиеся с окислительными процессами в организме. Известно, что витамины С и Е содержат внушительное количество данных веществ. Выяснилось, что их повышенное содержание вызывает рост новых кровеносных артерий, в том числе и в опухолях, нуждающихся в постоянном кровоснабжении. Это подпитывает раковые новообразования кислородом, который содержится в крови. Опухоли начинают расти.
 
Исследователи провели ряд экспериментов с мышами и получили подтверждения теориям. Оказалось, что скорость роста опухолей прямо пропорциональна увеличению доз антиоксидантов. Специалистов пришли к выводу, что чрезмерное употребление витаминов опасно.

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#рак
#онкология
#болезнь
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Доктор Умнов объяснил, что произойдет с организмом, если резко отказаться от алкоголя
03 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Постоянное употребление крепкого алкоголя разрушает организм, поражая поджелудочную железу и печень.
«Российская газета» пишет, что, по словам хирурга Александра Умнова, в первые несколько дней после отказа от алкоголя состояние человека сильно ухудшится. Человек в такие моменты испытывает головные боли, тошноту и рвоту. Не исключено чувство подавленности, а также чрезмерная раздражительность.
 
На пятый день трезвости состояние человека постепенно улучшается. Разум становится яснее, улучшается работа сердца, кровяное давление приходит в норму, а головные боли исчезают за несколько недель жизни без алкоголя.

Ранее сообщалось, что английская компания занимается разработкой синтетического алкоголя, от которого не будет побочных эффектов. В GABA Labs заявили, что синтетический алкоголь позволит человеку получить легкую форму опьянения. При этом не будет нарушаться водно-солевой баланс и удастся избежать похмелья.

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#алкоголизм
#алкоголь
#здоровье
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Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
03 сентября 2023, 13:19

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для россиян, которая встроена в систему обязательного медицинского страхования, передает РИА Новости.
Сообщается, что законопроект планируется внести в Госдуму в рамках осенней сессии. По словам Чернышова, полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, пенсионеры, несовершеннолетние, а также лица, которые обладают хроническими заболеваниями.

Чернышов подчеркнул, что остальным гражданам будет предоставлять скидка, размер которой зависит от права на льготы или группы препарата. Он добавил, что на данный момент  право на получение бесплатных лекарств в стране имеют федеральные и региональные льготники.

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#пенсионеры
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#льготники
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#право
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Кардиолог Аниськович объяснила, чем опасен сон при свете
03 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-кардиолог Оксана Аниськович рекомендует выключать свет ночью и плотно зашторивать окна.
Pogovorim.by пишет, что свет во время сна ухудшает регуляцию сердечного ритма. Это приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету и ожирению. Всё из-за того, что гормон мелатонин синтезируется в темное время суток, ночью его уровень в крови достигает максимального значения. 70% секреции мелатонина приходится на ночные часы.
 
Если оставить освещение в ночное время, создаётся препятствие для выработки мелатонина, который понижает температуру тела, давление, уровень глюкозы, а также замедляет все процессы для того, чтобы сон был глубоким и спокойным. Искусственное освещение нарушает баланс кортизола, показатели которого растут при свете. Высокий уровень «гормона стресса» понижает устойчивость организма к инсулину, вызывает учащённое сердцебиение, а также сказывается на давлении.
 
Ночной свет активизирует симпатическую нервную систему, из-за чего организм не переходит в режим отдыха. Давление и пульс не идут на снижение.

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#кардиолог
#здоровье
#сон
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