Компенсация аренды жилья стала самой популярной мерой поддержки у подмосковных медиков

Фото: Минздрав МО
Уже 10 тыс подмосковных медработников получили с начала года компенсацию аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Там напомнили, что работники государственных медицинских учреждений Подмосковья могут получать ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья на 20 тыс рублей. Воспользоваться ею могут сотрудники 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсёстры.
Получить компенсацию могут медработники, которые работают на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье.
Чтобы получить меру поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
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«Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки. Самая востребованная – компенсация аренды жилья. С начала года ею воспользовались почти 10 тыс медработников Подмосковья», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы получить меру поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская