Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков

Фото: Минздрав МО
Компенсацию аренды жилья в Московской области оформили уже более 16 тыс медицинских работников государственных учреждений здравоохранения. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Компенсация составляет 20 тыс рублей и выплачивается каждый месяц. Получить её могут представители 18 специальностей.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
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«Целый комплекс мер соцподдержки доступен медработникам Подмосковья. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие. Но компенсация аренды жилья – самая востребованной. С начала года благодаря программе в наши учреждения трудоустроились более 1,2 тыс медработников», – уточнила Стригункова.
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Лора Луганская