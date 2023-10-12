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Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков

12 октября 2023, 14:30
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Компенсацию аренды жилья в Московской области оформили уже более 16 тыс медицинских работников государственных учреждений здравоохранения. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Компенсация составляет 20 тыс рублей и выплачивается каждый месяц. Получить её могут представители 18 специальностей.
«Целый комплекс мер соцподдержки доступен медработникам Подмосковья. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие. Но компенсация аренды жилья – самая востребованной. С начала года благодаря программе в наши учреждения трудоустроились более 1,2 тыс медработников», – уточнила Стригункова.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

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#московская область
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Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье
12 октября 2023, 14:20

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье вакцинацию от гриппа с начала кампании прошли уже более 500 тыс детей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Для удобства дети могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детсаду. Пере этим врач проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний», – отметила Стригункова, которую цитирует пресс-служба подмосковного Минздрава.    
В ведомстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат в поликлинике. 
 
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#московская область
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Врач назвал главные симптомы трудновыявляемого вида рака груди
Онколог-маммолог Федосейкин рассказал россиянкам о первых симптомах рака груди
12 октября 2023, 13:55

Фото: istock /spukkato

Хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди.
Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем. Но изредка это может свидетельствовать об онкологии молочных желез.

«Большинство­ уплотнений в молочной железе добро­качественные. Чаще всего это мастопатия, липома (скопление жировых клеток), киста, фиброаденома (доброкачественная опухоль в виде плотной и безболезненной подвижной горошины», — успокоил врач.
Врач объяснил, что действительно тревожными признаками являются выделения из сосков жидкости желто-оранжевого или кровянистого цвета, изменение формы груди, изменения внешнего вида сосков, изменения кожи груди, а также возникновение сыпи или покраснений. 

Федосейкин также напомнил, что женщинам от 18 до 80 лет необходимо проходить осмотр у маммолога каждый год. 

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#опухоль
#рак
#онкология
#женщины
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Россиян предупредили об опасности спать ночью при свете
Учёные доказали, что свет ночью повышает риск психических расстройств
12 октября 2023, 12:51

Фото: istockphoto.com/fizkes

Австралийские ученые под руководством профессора Шона Кейна из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне провели исследование и доказали, что ночной сон при свете способен повысит риск психических расстройств.
Так, исследование было посвящено влиянию света на психику человека. Учёные пришли к выводам, что свет в принципе влияет не только на здоровье, но и на психику. Как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, у тех, кто вынужден проводить ночи при свете (искусственном или естественном), повышается риск депрессии, психозов, биполярных и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). И наоборот, те, кто в основном производит активную деятельность в дневное время, а ночью спит, риск расстройств значительно снижается.

В этой связи людям рекомендовали проводить больше времени днём на свету, а ночью, наоборот, снижать освещение до минимальных значений.

Ранее владелица продюсерского центра, общественный деятель Ханна Изотова объяснила феномен одиноких селебрити. В беседе с «Дни.ру» она заявила, что зачастую образ, созданный для публики, не соответствует истинному состоянию популярных людей, поэтому многих может удивлять отсутствие отношений или пары у их кумиров.

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#здоровье
#исследование
#свет
#наука
#психология
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В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом
12 октября 2023, 11:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В домодедовскую больницу поступила пациентка с сильными болями брюшной полости и явными признаками интоксикации. По словам врачей она три дня лечилась дома «от отравления».
На момент поступления в приемный покой женщина находилась в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита - болезни поджелудочной железы - с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги совместно с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели 5 операций по удалению омертвевших тканей.<…> », – комментирует заведующий хирургическим отделением № 1 стационара № 2, врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Овчинников.


Стоит отметить, что сейчас женщина находится на реабилитационном лечение под наблюдением врачей. Специалисты настоятельно рекомендуют систематически проходить диспансеризацию, а при хронических болезнях посещать профильного врача на регулярной основе.


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#домодедово
#подмосковье
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Ученые выяснили, как работа по ночам влияет на здоровье
Communications Biology: Работа в ночную смену приводит к лишнему весу
12 октября 2023, 09:06

Фото: istock / bunditinay

Ученые из Бристоля и Университета гигиены труда и окружающей среды в Японии изучили влияние работы ночью на работу организма. Они пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов из-за активности ночью может приводить повышению аппетита в темное время суток. Результаты исследования опубликовали в журнале Communications Biology.

Исследователи определить, что работа ночью влияет на на регуляцию глюкокортикоидные гормонов надпочечников, которые связаны с обменом веществ. Глюкокортикоиды регулируют группу пептидов мозга, которые контролируют аппетит. Ученые проверяли эксперимент на лабораторных мышах, часть которых нарушала биоритмы. Мыши, которые активничали в то время, когда должны спать, употребляли 53,8% ежедневных калорий во время неактивной фазы. Этот показатель практически в 5 раз выше, чем у контрольной группы , которая питалась в активной фазе. 

Доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл порекомендовала людям, работающим по ночам, не забывать про солнечный свет, физические упражнения и прием пищи в определенное время. Она также обратила внимание на то, что внутренние сигналы головного мозга, повышающие  аппетит, трудно игнорировать с помощью «дисциплины».

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#свет
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Российские ученые разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака
РИА Новости: В РФ разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака
12 октября 2023, 08:10

Фото: istock / BrianAJackson

Противоопухолевый инновационный фитопрепарат на основе аврана разработали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
Исследования проводились на протяжении десяти лет и сейчас показали хорошие результаты. Министерство здравоохранения РФ уже выдал разрешение на проведение клинических исследований первой фазы. 

Авран лекарственный является дикорастущим многолетником, который распространен во многих регионах России. Он считается ядовитым и применялся в народной медицине в составе отваров.

Проректор университета по научной работе Александр Федонников в беседе с «РИА Новости» рассказал, что многие лекарства от онкологических образований вызывают массивное разрушение опухолевых клеток, что вызывает сильную интоксикацию организма. Лекарство на основе аврана же активирует апоптоз – программируемую клеточную смерть, которая происходит в нормальных условиях работы организма. Таким образом, человек легче переносит его.

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#ученые
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#новости
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Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Терапевт Алентов: Артрит может развиваться из-за травм, инфекций и вирусов
12 октября 2023, 05:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-терапевт Игорь Алентов заявил, что артрит — это воспаление тканей сустава, сопровождаемое сильной болью и ограничением физических возможностей. Об этом пишут «Известия».
Специалист объяснил, что артрит может возникать из-за травм, инфекций, аутоиммунных заболеваний, остеоартроза, нарушение обмена веществ. При этом основными симптомами являются боль, отёк, покраснение, а также ограничение движения в суставах, которые могут встречаться отдельно или в совокупности.

Кроме того, артрит может развиться из-за попадания инфекций в суставы, тогда речь идёт об инфекционном артрите. 

«Также причиной артрита может стать гнойное воспаление рядом с суставом мягких тканей или тканей кости. Бактериальный артрит очень опасен и может разрушить сустав очень быстро, иногда буквально за часы. В таком случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — заключил Алентов.

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Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть
Врач Яруллов: Бег и здоровое питание помогут укрепить иммунитет
12 октября 2023, 01:54

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт Линар Яруллов заявил, что зимой можно меньше беспокоиться о вирусных заболеваниях если заранее позаботиться о здоровье, скорректировать питание и сделать прививки. Об этом пишет «Лента.ру».
Яруллов отметил, что вакцинация помогает защитить организм от ненужных инфекций, активно распространяющихся в холодное время.

«Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — цитирует издание слова собеседника.

Врач добавил, что улучшить самочувствие помогут ежедневные умеренные физические нагрузки продолжительностью от тридцати минут — например, бег, танцы, плавание, баскетбол, обыкновенная ходьба или работа по дому. Кроме того, на иммунитете положительно сказывается здоровое питание.

«Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи», — заключил терапевт.

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#терапевт
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В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей
11 октября 2023, 19:12

Фото: Минздрав МО

Благодаря современным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО и криоперенос, в Подмосковье с начала года родились уже более 1,3 тыс детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС. Доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохранённые в специальном температурном режиме. 
 
Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография». 
 
Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО размещена на сайте министерства по ссылке
 
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