Королёвские хирурги спасли руку пенсионеру, едва не отпиленную болгаркой

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«Мы сшили срединный нерв и лучевую артерию, восстановив кровоток и чувствительность поврежденной конечности. Операция прошла успешно и заняла 1,5 часа. Послеоперационный период протекает гладко, воспалительных процессов нет. Функции кисти восстановлены полностью», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Евгений Осипов.
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