Королёвские врачи извлекли из пищевода малыша искусственный камень

Фото: Минздрав МО
Врачи Королёвской городской больницы достали из пищевода трёхлетнего ребёнка искусственный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В приёмное отделение обратились родители малыша – у мальчика наблюдалось затруднённое дыхание.
Процедура прошла успешно. Малыш уже выписан из больницы.
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Лора Луганская