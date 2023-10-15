Косметолог Богачёва назвала бьюти-процедуру, с которой нужно быть осторожным

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Популярная омолаживающая процедура SMAS-лифтинг способна вызвать рубцы и впадины, если её проводит неквалифицированный специалист.
Об этом напомнила «Газете.Ru» врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Светлана Богачева.
Чтобы избежать осложнения после SMAS-лифтинга, необходимо следовать рекомендациям специалиста. При этом в руках неопытного косметолога любая процедура может привести к негативным последствиям.
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«Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия. Даже на аппарате для фотоомоложения можно нанести пациенту вред, получить сильные ожоги, несмотря на то, что по умолчанию эта технология работает с кожей поверхностно», — объяснила Богачева.
«Важно, чтобы косметическую процедуру проводил специалист, не просто владеющий методикой SMAS-лифтинга, но и имеющий достаточный опыт по работе на данных системах», — предупредила Богачева.Ранее в Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо. Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.
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Мария Фирсова