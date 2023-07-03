Косметолог Гангалюк рассказала, как защитить кожу от пигментации и фотостарения

Фото: iStock/Marko_Marcello
Воздействие летнего солнца на кожу может вызвать пигментацию, фотостарению, а также воспаления. Косметолог загородного отеля LES Art Resort Римма Гангалюк рассказала, как защитить кожу от возможных проблем.
По словам специалиста, основная проблема, вызванная летними лучами солнца – фотостарение. Признаками фотостарения являются снижением тонуса кожи, сухость и ранние морщина. С такой проблемой сталкиваются даже молодые девушки.
Кроме того, некоторые люди после длительного пребывания на солнце сталкиваются с пигментацией. Гангалюк объяснила, что подобным образом организм защищается от ультрафиолета.
Она отметила, что для этого необходимо подобрать оптимальный домашний уход.
Также косметолог рассказала, что в особенно жаркие дни кожа склонная к воспалениям. Высыпания появляются из-за повышенного потоотделения. В таком случае, по словам Гангалюк, необходимо обратиться к косметологу, который подберет качественный домашний уход.
Также эксперт напомнила, что летом необходимо пить больше воды, не забывать ежедневно использовать крем с защитой от УФ-лучей, и стараться загорать до 11:00 и после 16:00.
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Кроме того, некоторые люди после длительного пребывания на солнце сталкиваются с пигментацией. Гангалюк объяснила, что подобным образом организм защищается от ультрафиолета.
«Для профилактики необходимо ежедневно пользоваться кремом с высокой степенью защиты — SPF 30 и SPF 50 перед выходом на улицу. Но если темные пятна уже появились, не нужно ждать осенне-зимнего периода, чтобы от них избавиться», - цитирует «Газета.Ru» специалиста.
Она отметила, что для этого необходимо подобрать оптимальный домашний уход.
Также косметолог рассказала, что в особенно жаркие дни кожа склонная к воспалениям. Высыпания появляются из-за повышенного потоотделения. В таком случае, по словам Гангалюк, необходимо обратиться к косметологу, который подберет качественный домашний уход.
Также эксперт напомнила, что летом необходимо пить больше воды, не забывать ежедневно использовать крем с защитой от УФ-лучей, и стараться загорать до 11:00 и после 16:00.
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Элина Позднякова