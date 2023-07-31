Косметолог Красота: «Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум»

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Косметолог Анна Красота заявила, что роль косметологии в современном мире огромна, поскольку внешний вид придаёт человеку уверенности в себе, что зачастую способствует успеху и достижению целей в жизни.
В частности, специалист оценила роль косметических процедур для претенденток конкурсов красоты.
До этого сообщалось, что врачи Серпуховской областной больницы спасли девушку с воспалением почки. Как передаёт АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья, пациентка жаловалась на резкие боли в животе и слабость, у неё наблюдался озноб. Хирурги провели операцию по удалению почки, в результате пациентка чувствует себя хорошо.
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«Косметология в целом — мощный инструмент. Люди, которые следят за собой, намного быстрее добиваются поставленных в жизни целей. Они чувствуют себя уверенными, красивыми, и это их тоже двигает. Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум», — приводят Дни.ру слова эксперта.
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Мелисса Тимофеева