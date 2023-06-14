Красногорские хирурги спасли жизнь пациента с разрывом аневризмы аорты

Врачи заменили больному аорту синтетическим протезом
Врачи Красногорской больницы спасли мужчину с разрывом аневризмы аорты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в отделение сердечно-сосудистой хирургии 62-летнего пациента с жалобами на сильные боли в животе. Обследование показало разрыв аневризмы брюшного отдела аорты – главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм.
Это одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. В 90% случаев оно приводит к летальному исходу. Чтобы спасти жизнь пациента, врачи решили срочно оперировать его.
Через разрез на животе хирурги пережали стенку повреждённого кровеносного сосуда и провели резекцию аорты, заменив её синтетическим протезом. Кровоток в аорте удалось восстановить. Такие протезы служат пациенту всю жизнь.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
Ранее «Радио 1» перечислило первые тревожные признаки инфаркта.
Скорая помощь доставила в отделение сердечно-сосудистой хирургии 62-летнего пациента с жалобами на сильные боли в животе. Обследование показало разрыв аневризмы брюшного отдела аорты – главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм.
Через разрез на животе хирурги пережали стенку повреждённого кровеносного сосуда и провели резекцию аорты, заменив её синтетическим протезом. Кровоток в аорте удалось восстановить. Такие протезы служат пациенту всю жизнь.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
Ранее «Радио 1» перечислило первые тревожные признаки инфаркта.
Лора Луганская