Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь будет принимать пациентов со всей России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я обратился к президенту в очень непростой момент. Благодарен за то, что, как и во всём остальном, нашёл поддержку. Объяснил Владимиру Владимировичу, что у нас нет большого детского госпиталя, и он поддержал проект», – рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».Он напомнил, что в Московской области живут около двух 2 млн детей в возрасте до 18 лет. В госпитале они смогут лечиться по 18 основным профилям.
«В своё время президент поручил мне реализовать программу обучения детских врачей и врачей общей практики. Нужна особая забота, чтобы не было выгорания, чтобы мы предложили врачам интересные знания, чтобы они совершенствовались», – отметил глава региона.Ещё один масштабный проект, который ждет реализации, по словам Воробьёва, – возведение современного госпиталя на Востоке Подмосковья.
Читайте также:
Воробьёв: в Подмосковье ежегодно строят до 40 школ и до 35 садов
Воробьёв спрогнозировал объём подмосковного экспорта более чем в 13 млрд долларов
В Подмосковье по программе реновации за 10 лет расселят почти 1 млн человек