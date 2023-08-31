Курение в подростковом возрасте вредит генам будущих детей

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Учёные из Университета Саутгемптона и Университета Бергена (Норвегия) выяснили, что курение мальчиков в подростковом возрасте может вредить генам будущих детей, увеличивая развитие астмы, ожирения и проблем с легкими.
Исследование были опубликованы в журнале Clinical Epigenetics. В работе участвовали 875 человек от 7 до 50 лет. Их опросили о курении их отцов. Затем учёные сопоставили изменения (метилирование) 19 участков ДНК опрашиваемых с 14 генами их отцов, курившими до 15 лет.
Выяснилось, что изменения в генах более выражены у детей, чьи отцы курили в период полового созревания, по сравнению с теми, чьи родители начали курить в любом другом возрасте до зачатия.
Примечательно, что 16 из 19 эпигенетических маркеров, которые были связанны с подростковым курением отцов, не коррелировали с курением матерей. Возможно, это связано с тем, что во время раннего полового созревания идут важнейшие физиологические изменения у мальчиков. В данный период вырабатываются стволовые клетки, из которых будет производиться сперма до конца жизни.
Ранее учёные назвали 3 занятия, которые помогут вырастить более умных и успешных детей. Дети, занимающиеся спортом, читающие книги и правильно питающиеся, развивают мышление лучше других, сообщает CNBC, ссылаясь на результаты исследования неврологов из Университета Восточной Финляндии. Учёные 2 года наблюдали за 504 детьми в возрасте от 6 до 9 лет.
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Выяснилось, что изменения в генах более выражены у детей, чьи отцы курили в период полового созревания, по сравнению с теми, чьи родители начали курить в любом другом возрасте до зачатия.
Ранее учёные назвали 3 занятия, которые помогут вырастить более умных и успешных детей. Дети, занимающиеся спортом, читающие книги и правильно питающиеся, развивают мышление лучше других, сообщает CNBC, ссылаясь на результаты исследования неврологов из Университета Восточной Финляндии. Учёные 2 года наблюдали за 504 детьми в возрасте от 6 до 9 лет.
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Мария Фирсова