Лечить тяжелобольных детей в России станет проще

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В постановлении правительства, вступающем в силу 1 марта 2024 года, говорится, что применять препараты off-label можно будет применять при лечении детей. Речь идет о лекарствах, которые не предназначены для детей. При этом для них потребуется научное подтверждение безопасности и эффективности.
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