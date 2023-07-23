Лондонские учёные нашли ягоду, которую обязательно нужно употреблять пожилым людям

Фото: iStock/Veni vidi...shoot
Пожилым людям обязательно нужно употреблять чернику, поскольку она оказывает положительное влияние на мозг и сосуды. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Лондона, сообщает журнал The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Исследователи решили найти способ предотвратить изменения, с которыми сталкиваются пожилые люди. В частности, это сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, а также когнитивные нарушения.
В исследовании приняли участие люди в возрасте от 65 до 80 лет. Их поделили на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – порошок из черники. В итоге выяснилось, что у людей, употреблявших чернику, начали наблюдаться положительные изменения в работе кровеносных сосудов и центральной нервной системы.
Благодаря антоцианам, содержащимся в этой ягоде, происходит нейтрализация в организме действия свободных радикалов и подавление роста раковых образований. Кроме того, именно этот компонент придаёт чернике яркий окрас, поэтому все овощи и фрукты насыщенных цветов полезны для организма.
Читайте также:
Врач-диетолог Арзамасцев назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет
Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга
Кардиолог Хачирова рассказала о пользе абрикосов для сердца
В исследовании приняли участие люди в возрасте от 65 до 80 лет. Их поделили на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – порошок из черники. В итоге выяснилось, что у людей, употреблявших чернику, начали наблюдаться положительные изменения в работе кровеносных сосудов и центральной нервной системы.
Читайте также:
Врач-диетолог Арзамасцев назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет
Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга
Кардиолог Хачирова рассказала о пользе абрикосов для сердца
Анастасия Чинкова