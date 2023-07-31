Лор Зайцев: Затруднение носового дыхания и сильный храп — основные симптомы аденоидов

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Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил основные симптомы появления аденоидов, среди которых назвал затруднённое носовое дыхание, стекание слизи по задней части глотки и сильный храп.
«Нос сам по себе чистый, но не дышит, затычка находится в носоглотке. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи, что провоцирует кашель. Также симптомом аденоидов является храп по ночам, когда ребенок или подросток храпит как взрослый мужик», — пояснил в беседе с NEWS.ru Зайцев.
Кроме этого, о наличии аденоидов могут говорить синяки под глазами, бледный вид лица, выдвинутая вперёд нижняя челюсть, а также снижение умственных способностей и гиперактивность.
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