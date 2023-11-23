Люберецкие врачи приняли роды и сохранили детородную функцию у пациентки с редкой патологией

Фото: Минздрав МО
Врачам Московского областного центра охраны материнства и детства удалось принять роды у пациентки при массивной кровопотере и сохранить ей матку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД в Люберцах поступила 26-летняя женщина на 41-й неделе беременности. У неё начинались роды. У ребёнка была выявлена гипоксия – недостаток кислорода, и врачи решили провести кесарево сечение.
По его словам, врачи провели переливание крови и наложили на матку гемостатический шов, который позволяет ей сокращаться. Общая кровопотеря составила 1,1 литра.
Репродуктивную функцию у пациентки удалось сохранить. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.
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«На свет появилась здоровая девочка ростом 51 см и весом 3020 г. Однако сразу после вмешательства у матери возникло массивное кровотечение, вызванное атонией матки. Это редкая патология, при которой матка перестаёт сокращаться, что приводит к сильнейшему кровотечению и возможному летальному исходу», – рассказал врач акушер-гинеколог Марат Юсупов.
Репродуктивную функцию у пациентки удалось сохранить. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.
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Лора Луганская